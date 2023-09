Òmnium insta ERC i Junts a negociar plegats i "aprofitar" l'"oportunitat política" de la investidura

Òmnium Cultural considera que l'escenari polític actual obre una "nova oportunitat, sens dubte inèdita", per la qual demana "gestionar bé la força que la conjuntura atorga als vots de les forces independentistes i sobiranistes", instant ERC i Junts "aprofitar-la" i negociar plegats. "Necessitem victòries, i les podem tenir. L'única batalla que és perd segur és la que no es lliura", ha dit el president de l'entitat Xavier Antich, en l'acte Un País Lliure celebrat aquest dilluns al migdia al Passeig de Lluís Companys de Barcelona en motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

Per a l'entitat, avui hi ha un "escenari favorable al reconeixement de la llengua catalana, al debat sobre l'amnistia o el dret d'autodeterminació". Òmnium creu que ara l'Estat "es veu obligat a parlar-ne i a abordar-ho", i demana aprofitar-ho "perquè és prova de la força del moviment". "No perquè vulguem reformar l'Estat, sinó perquè volem sortir-ne", ha apuntat el president, acompanyat de la Junta Directiva durant l'acte d'aquest 11-S, marcat per la clau de l'independentisme de cara a la investidura espanyola.

D'entre les 4.400 persones "represaliades", l'organització també ha xifrat en 1.432 persones condemnades, investigades o jutjades a les que, "com a mínim", haurien d'estar incloses en una eventual llei d'amnistia. L'actualització de l'anomenat mapa de la repressió no inclou l'expresidenta del Parlament Laura Borràs, condemnada a quatre anys i mig i un dia de presó i a 13 d'inhabilitació per les irregularitats comeses al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Antich ha explicat que aquesta llei d'amnistia seria un "primer pas" cap al seu objectiu de l'autodeterminació. "Una amnistia no és una mesura de gràcia, com ho és l'indult. L'amnistia és un instrument polític i col·lectiu de l'estat de dret, homologable internacionalment, per abordar democràticament un conflicte polític", ha defensat.

Aquestes 1.432 "necessiten una negociació seriosa amb l'Estat, i els partits polítics han de demostrar-nos que poden negociar de manera coordinada". "Això no va de tenir raó: això va de guanyar", ha insistit el líder de l'entitat. "Si els partits i les entitats sobiranistes estem d'acord amb els grans objectius, no serem capaços de treballar plegats, coordinadament, per assolir-los? Hem de poder fer-ho: aquesta és la gran qüestió, i aquest és el nostre repte", ha afegit.

Òmnium reivindica que "el conflicte polític continua existint" i reclama una solució política per un problema que l'Estat s'ha mostrat "incapaç de reconèixer". Antich també ha demanat a la ciutadania de Catalunya que s'activi en aquesta nova etapa política.

Centenars de persones han participat en aquest acte davant de l'Arc de Triomf en motiu de l'Onze de Setembre, en un acte que ha comptat amb representants d'arreus dels Països Catalans: Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear, Associació Cultural del Matarranya i Centre de la Cultura Catalana d'Andorra, així com Òmnium de la Catalunya Nord i Òmnium de l'Alguer. El valencià Borja Penalba i la mallorquina Maria del Mar Bonet hi han posat la nota musical.