L'amnistia i la investidura marquen les ofrenes a Rafael Casanova per la Diada

L'amnistia dels represaliats per les causes del procés i la investidura del futur president espanyol han marcat com era de previst l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova de Barcelona, amb motiu de la Diada de Catalunya, aquest dilluns Onze de Setembre. Líders institucionals, polítics, socials i sindicals han aprofitat per fer les seves reivindicacions enmig d'un clima menys tens que l'any passat, amb xiulets per a diverses formacions, però menys que la passada edició.



Puntualment a les 9 de matí ha fet l'ofrena el Govern, que ha insistit que l'amnistia és "un punt de partida" i una "línia vermella", així com que cal abordar el referèndum. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha destacat que s'ha "desbrossat" el camí per acabar amb la repressió de l'Estat, a partir dels indults i la reforma del Codi Penal, però que en la nova fase de la negociació cal aconseguir l'amnistia i "embastar" l'autodeterminació. El president Pere Aragonès va demanar ahir aprofitar "l'oportunitat" dels resultats del 23-J per aconseguir l'amnistia i obrir una segona fase de la negociació amb l'Estat centrada en l'autodeterminació.



D'altra banda, la presidenta del Parlament, Anna Erra, ha animat els catalans a "omplir el carrer" aquesta Diada, però ha subratllat que és un 11-S que "segueix tenint mancances" perquè encara hi ha "perseguits" i persones a l'exili. "L'independentisme sortirà al carrer, però és un moviment considerat com a terrorista", ha dit.

Pel que fa als partits, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reivindicat la voluntat de "ser i conviure" dels catalans i ha demanat que Catalunya es reconegui "en la seva pluralitat". Després que l'exdiputat dels comuns Jaume Asens hagi proposat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a possible intermediari en les negociacions entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez, Illa ha apel·lat a la "prudència, paciència i a la discreció", així com a la Constitució.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que aquesta Diada és una "oportunitat" perquè els partits treballin amb una "màxima coordinació i complicitat" per aconseguir l'amnistia i el referèndum. Considera que l'11-S torna a ser "anormal" perquè encara hi ha exiliats i represaliats. El president republicà, Oriol Junqueras, no assistirà a cap dels actes i convocatòries que tenia previstes per la Diada d'aquest dilluns a causa del seu positiu per Covid-19.

D'altra banda, Junts per Catalunya ha dit que manté la porta oberta a l'"acord" amb l'Estat espanyol, però "no renuncia" a cap via. El secretari general del partit, Jordi Turull, ha advertit que "renunciar a la unilateralitat seria renunciar a la nació". Sobre la investidura, ha sostingut que "qualsevol acord polític serà per acostar" la independència, "per esdevenir un Estat lliure i independent". I ha agraït a Aragonès el "canvi de parer" en proposar una negociació conjunta amb l'Estat.

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, defensa la Diada com "un punt d'inflexió per començar un nou temps" amb l'amnistia sobre la taula. Després de fer l'ofrena, ha expressat que Catalunya "va ser claríssima a les urnes" i "va dir que volia més acords i més diàleg".

L'ANC crida a la participació

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha fet aquest dilluns una crida a la participació en la manifestació d'aquesta tarda convocada per l'entitat, recordant la "gent que ha lluitat segles i segles per tenir la llibertat de Catalunya i governar-nos sense imposicions". El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que l'amnistia "no és una opció, és una necessitat", demanant als representants polítics de Catalunya que estiguin "a l'altura del moment". I els secretaris generals d'UGT i CCOO, Camil Ros i Javier Pacheco, han exigit posar fi a les desigualtats socials, advertint del nombre creixent de ciutadans els costa "arribar a finals de mes respecte fa un any".

L'accident a Montmeló i el terratrèmol al Marroc

Una constant en tots els discursos posteriors a l'ofrena han estat les referències i el condol per a les víctimes de l'accident de l'R3 a Montmeló, on tres noies i un noi d'entre 19 i 22 anys van ser atropellats creuant les vies de la línia per un lloc prohibit. També s'ha transmès el condol i la solidaritat amb el poble marroquí, després del terratrèmol que ha afectat el país.