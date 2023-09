L'inici de la revisió dels indults pel Suprem inquieta l'independentisme i plana sobre la negociació per a la investidura

L'independentisme català està inquiet amb l'anomenada "repressió judicial". Paradoxes de la vida politicojudicial, en ple debat sobre la possibilitat d'aprovar l'amnistia que tanqui els casos judicials que afecten centenars de persones pel referèndum del 2017 i la consulta del 2014, impera la intranquil·litat pel fet que es pugui reobrir el principal dels casos, la condemna del Tribunal Suprem que va servir per empresonar nou dels dirigents independentistes del Procés. La vigília de l'inici de la revisió dels indults que ha de començar aquest dijous com a conseqüència dels recursos presentats pel PP, Ciutadans i Vox, tant a Junts com a ERC -o a les entitats independentistes- s'ha instal·lat una calma tensa que, a més, sobrevola la negociació per la investidura.

Els primers recursos que es debatran aquest dijous són els que corresponen als indults a l'expresident d'Òmnium Jordi Cuixart i el de l'ANC Jordi Sánchez

Els primers recursos que es debatran aquest dijous són els que corresponen als indults que el Govern espanyol va concedir a l'expresident d'Òmnium Jordi Cuixart i el de l'ANC Jordi Sánchez. Serà la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem la que resoldrà els recursos, en aquest cas de Vox i Cs. En primera instància es decidirà si aquestes dues formacions polítiques tenen, o no, legitimació per poder impugnar aquesta decisió. En cas que concloguin que no, decauran els recursos, mentre que si els reconeixen la legitimació, entraran al fons de la qüestió i analitzaran si els indults van ser concedits d'acord amb la legalitat, o no. Es desconeix si en aquest darrer cas hi podria haver una decisió aquest mateix dijous.

La versió oficial, impossible la revocació

Oficialment, tots els dirigents consultats -tant de Junts com d'Esquerra- es mostren convençuts que és impossible jurídicament la revocació dels indults. Tot i que en privat tots els afectats desconfien del Tribunal Suprem malgrat aquesta poca base jurídica per revocar la mesura que els va excarcerar. A cap d'ells se'ls escapa el context actual de negociació per a la investidura de Pedro Sánchez i apunten que no seria descartable una operació judicial d'aquest calibre amb la intenció d'intentar rebentar les converses entre l'independentisme i el PSOE.

En aquest pla oficial, el Govern de la Generalitat ha estat contundent. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, assegura que el Govern no preveu ni es planteja la possibilitat que el Tribunal Suprem "revisi o revoqui" aquest dijous els indults als dirigents independentistes excarcerats. "No tindria cap sentit", afegeix la dirigent d'Esquerra. Vilagrà recorda que fa dos anys que el Consell de Ministres va atorgar els indults i no creu possible que ara hi hagi una "interferència" dels tribunals com seria la revocació. En aquest mateix sentit es pronuncien des de Junts.

També es defensa que la revocació dels indults és inviable per part del Govern espanyol en funcions. En paraules de la ministra portaveu del Govern espanyol, Isabel Rodríguez: "El Govern defensa no només la legalitat dels indults sinó la utilitat per a la convivència a Catalunya".

Profunda inquietud en privat

Des de l'independentisme recorden que els recursos ja van ser desestimats

Però el cert és que més enllà de les declaracions públiques s'escampa la inquietud per les maniobres que pugui exercir el poder judicial després de mostrar-se clarament oposat a la possible aprovació d'una llei d'amnistia al Congrés. I revocar els indults podria ser una maniobra de gran calibre. Des de l'independentisme recorden que els recursos ja van ser desestimats i no es van admetre a tràmit el gener del 2022 quan la mateixa Secció Cinquena del Suprem va concloure -tal com demanava l'Advocacia de l'Estat- que el PP, Vox i Cs no estaven legitimades per recórrer. Però quatre mesos després, el maig del 2022, el trasllat de la ponent del cas, la progressista Ángeles Huet, va fer canviar les majories de la sala a favor del sector conservador, que va forçar un canvi de criteri sobre la legitimació del PP, Cs i Vox i va admetre a tràmit els recursos. Un estrambòtic gir judicial que l'independentisme atribueix a "la profunda politització que pateix la justícia espanyola", i que els dóna peu a assegurar que "quan les togues entren en política tot és possible als tribunals", segons un membre de la direcció d'Esquerra.

La revocació dels indults a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart tindria nuls resultats immediats atès que els dos activistes van ser condemnats per sedició, i amb la reforma del Codi Penal i la derogació d'aquest delicte van ser totalment exonerats. És el mateix cas daltres presos. El maig del 2022, el Suprem ja va arxivar els recursos presentats contra l'indult a l'expressidneta del Parlament Carme Forcadell i els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull, condemnats només per sedició.

Però una revocació dels indults a Sànchez i Cuixart suposaria obrir la porta a un possible reingrés a la presó de la resta d'expressos que, a més de la sedició, van ser condemnats per malversació. En aquest sentit, la decisió del Suprem sí que pot afectar els recursos presentats contra els indults a l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. Als quals el Suprem ja ha certificat l'aplicació del delicte agreujat de malversació que segons el nou Codi Penal comporta dures penes de presó.

"Qualsevol cosa és possible quan es tracta de la justícia espanyola"

El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ho va manifestar de manera clara en conèixer que es podien revocar els indults: "Hem vist què són capaços de fer amb sentències terribles totalment injustes i sense fonament. Qualsevol cosa és possible quan es tracta de la justícia espanyola". I afegeix: "De la presó en sortim més forts i convençuts que mai. I així ens mantindrem, per moltes vegades que ens amenacin de tornar-hi a ficar".

També des de Junts mantenen la seva desconfiança alguns expressos com Quim Forn o Josep Rull: "Com hem vist el que ens ha passat i hem vist com actua el Tribunal Suprem, ens ho podem creure absolutament tot, perquè això no va de dret, això va de venjança".

Tot i que el temor impacti de la mateixa manera en els quatre afectats pel delicte de malversació resulta molt rellevant que entre ells hi hagi, ni més ni menys, que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull. Els màxims dirigents dels dos partits que té a la seva mà la investidura de Pedro Sánchez per revalidar la presidència del Govern espanyol. Això comporta que el que pugui decidir aquest dijous, o els propers dies, el Tribunal Suprem sobre els recursos contra els indults a Sànchez i Cuixart sobrevoli clarament les negociacions de Junts i ERC amb el PSOE.

La importància de la reacció del PSOE

Des de Junts mantenen silenci en espera de la decisió definitiva de l'alt tribunal. A Esquerra també són prudents, però apunten que en cas d'una revocació dels indults és obvi que suposarà "una tempesta política de primera magnitud". Però fonts de la direcció alerten que el rumb d'unes negociacions polítiques –les de la investidura- no dependrà de la voluntat "d'un tribunal parcial i polititzat" sinó de la reacció que mantingui el PSOE i el Govern espanyol, al qual demanen que "planti cara", si és el cas, a una maniobra contra allò que va acordar el mateix Executiu de Pedro Sánchez i que persegueix enderrocar les possibilitats de reelecció de Sánchez. Segons els republicans una reacció ferma del PSOE i el Govern espanyol contra la decisió judicial, si es revoqués un sol dels indults, mantindria drets els ponts de la negociació i faria més necessària encara l'amnistia, que consideren condició indispensable per a la investidura de Pedro Sánchez.