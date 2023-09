ERC i Junts acorden no investir Sánchez si no treballa "per fer efectives les condicions d'un referèndum"

Consens d'última hora entre ERC i Junts per Catalunya sobre l'autodeterminació i el referèndum. Els dos grups han pactat i registrat una proposta de resolució transaccionada que reclama als partits catalans a Madrid no donar suport a una investidura del president d'un Govern espanyol "que no es comprometi a treballar per fer efectives les condicions per a la celebració del referèndum". El socialista Pedro Sánchez és de facto l'únic candidat amb opcions, després del fracàs del popular Alberto Núñez Feijóo.

El text manifesta que "la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol passa per la via política i democràtica". "El mandat que va sortir del referèndum del Primer d'Octubre de 2017 podrà ser substituït per un nou referèndum acordat amb l'Estat", s'avenen a considerar en aquesta línia. La transacció també insta al Govern "a fer totes les accions oportunes per fer-ho realitat".

El pacte entre els principals partits independentistes ha arribat després d'haver demanat una pròrroga de mitja hora a la Mesa del Parlament. La transacció que sorgeix de les propostes de resolució d'ambdós partits serà previsiblement aprovada aquest divendres pel Parlament en el marc del debat de política general, i no és vinculant.

L'acord arriba hores després que Junts elevés el to contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el seu Govern "en solitari. El president del grup parlamentari, Albert Batet, va advertir que "només pot tenir sentit acabar la legislatura si hi ha un canvi de rumb". "O rectificació o eleccions", va afegir.

De fet, el president ja havia assegurat que l'amnistia no seria suficient i que ara calia assegurar les bases per exercir el seu dret a l'autodeterminació de Catalunya a través d'un referèndum. És una de les condicions al 'sí' a Sánchez que Aragonès va posar durant el seu discurs en el debat de política general.



Acord a tres per l'amnistia

ERC i Junts i, en aquest cas, també la CUP han acordat un altre text sobre la "necessitat" d'una llei d'amnistia. Aquesta hauria d'incloure "totes les persones represaliades per motius polítics en aquesta causa i en defensa de drets i llibertats en el context de conflicte social i polític amb l'estat espanyol". Fonts d'ERC i la CUP sostenen que això en deixa fora altres casos com el de Laura Borràs.

La resolució transaccionada insta el Govern i les institucions catalanes a "sumar-se a l'esforç col·lectiu per l'aprovació d'aquesta llei i a fer un seguiment proactiu de la seva aplicació de forma immediata". Situen el punt de partida en la proposició que ja van registrar els partits independentistes al Congrés, que va ser inadmesa a tràmit per la Mesa el 2021. El PSC ja havia anunciat hores abans que no donaria suport a cap proposta de resolució sobre l'amnistia.