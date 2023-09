Junts eleva el to contra Aragonès i demana eleccions si no hi ha un "canvi de rumb"

Després de la intervenció de Salvador Illa en el debat de política general aquest dimecres, ha estat el torn de Junts, que ha elevat el to contra Aragonès i el seu Govern "en solitari" ara que fa un any que la militància de Junts va decidir sortir de l'Executiu. El president del grup parlamentari, Albert Batet, ha advertit al president de la Generalitat que "davant d'un Govern amb enorme debilitat, ineficient en la gestió i amb una manca de credibilitat per a la negociació amb l'Estat, només pot tenir sentit acabar la legislatura si hi ha un canvi de rumb".

Així ha acabat Batet el seu discurs, exigint un "cop de timo" o convocar eleccions. El postconvergent ha acusat el Govern d'estar "desconnectat de la realitat" des que Junts va abandonar l'Executiu. "Des d'aleshores, la legislatura és en un punt mort", ha dit, assegurant que el país no pot tirar endavant amb un Govern que només té el suport de 33 diputats.

Junts ha reiterat la "falta de confiança" en el Govern d'Aragonès i ha lamentat que "la majoria del 52% no se sent representada ni en els seus discursos ni en l'acció del seu govern". Ha retret al president que no hagi reunit tot l'independentisme "ni una sola vegada". "Passi de la paraules als fets", ha reclamat. "És l'últim tren, és l'última oportunitat. N'hi hem donat moltes", ha conclòs.



Model de país i negociacions amb l'Estat

Batet també s'ha referit al fiscal de Catalunya i ha criticat l'augment del deute de la Generalitat, que ha xifrat en 34.000 milions d'euros. "Som els més endeutats, els que menys rebem i els que més paguem", ha afirmat. En aquest sentit, ha demanat deflactar l'IRPF, revisar l'impost de successions i un canvi en l'impost de patrimoni. També ha acusat Aragonès d'"arraconar projectes estratègics" com els Jocs d'Hivern, la Ryder Cup o el Hard Rock.



"S'ha fet més en quatre setmanes que en quatre anys al Congrés amb 13 diputats"

Davant els retrets de Junts, Aragonès els ha convidat a "deixar de mirar el passat" i ha contraposat la "Catalunya dels 8 milions" a la que ell mateix va fer referència dimarts amb "la dels anys 90" que creu que planteja Batet. El president de la Generalitat ha admès que tenen dos models de país molt diferents, però els ha instat a posar-se d'acord en la qüestió nacional per negociar conjuntament amb l'Estat i aprofitar la "força" independentista a Madrid de cara a la investidura de Sánchez. "Estem d'acord en el 'què' i en el 'com'. Tenim una oportunitat històrica", ha plantejat el republicà.



Per la seva banda, Batet ha marcat distàncies pel que fa a l'estratègia i ha assegurat que "s'ha fet més en quatre setmanes que en quatre anys al Congrés amb 13 diputats".