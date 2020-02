ERC i JxCat mantenen les discrepàncies sobre el mediador i el calendari de la taula de diàleg

Resten onze dies perquè s’acabi el febrer i, de moment, no està convocada la primera reunió de la taula de diàleg entre governs per abordar el conflicte polític català. En la cimera entre presidents que Quim Torra i Pedro Sánchez van mantenir al Palau de la Generalitat el passat dia 6 es va anunciar que la primera reunió es faria aquest mateix mes i estaria encapçalada pels dos caps de govern, però a hores d’ara no està ni convocada ni se’n coneix la composició ni el contingut. A l’espera que es resolguin els diversos dubtes al voltant de la taula, elements com el seu calendari i la presència o no d’un mediador internacional generen discrepàncies importants entre JxCat i ERC, els dos socis del Govern.



Les diferències s’arrosseguen de fa dies, però s’han tornat a evidenciar aquest dimarts. Per una banda, la portaveu del Govern i dirigent de JxCat, Meritxell Budó, ha assegurat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que "no ens apressa el calendari" d’inici de la taula de diàleg. La consellera de la Presidència ha recalcat que va ser Sánchez qui va plantejar el febrer com a data de l’inici de l’espai de diàleg, mentre que el Govern treballa "perquè es faci amb totes les garanties". "En cap cas Torra va manifestar que es fes al febrer. El que volem és que la taula es dugui a terme tan bon punt sigui possible. (...) No ve d’uns dies", ha afegit.



Les paraules de Budó contrasten amb el que han manifestat tant els dirigents d’ERC com els membres del Govern espanyol. Ahir, la portaveu i secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, va reclamar l’inici "immediat" de la taula de diàleg, mentre tant ahir com avui el líder del partit al Congrés, Gabriel Rufián, s’ha mostrat convençut que l’organisme arrencarà la setmana vinent. En acabar el consell de ministres, la ministra portaveu i dirigent del PSOE, María Jesús Montero, ha assegurat que l’executiu espanyol manté el "compromís" de celebrar la primera reunió abans que acabi el mes, i ha afegit que comunicaran la "data i hora" de la reunió en el moment que la tinguin.

El mediador: una "obligació" per a Borràs, una "pressió contraproduent" per a Rufián

L’altre gran element de discrepància és el mediador internacional. El PSOE no en vol saber res -en el record hi ha la tensió viscuda amb el relator que havia de monitoritzar les converses posteriors a la Declaració de Pedralbes, que va generar una campanya de tensió del trifachito i els socialistes van fer-se enrere ràpidament-, mentre que Podemos -i els comuns- no veu necessari que n’hi hagi. ERC prioritza l’inici de la taula de diàleg i tot i defensar que "seria bo" que hi ha hagués mediador, tampoc el veu imprescindible. Per a Rufián, l’important és "deixar enrere la falta de diàleg".



A la junta de portaveus del Congrés, la líder a la cambra de JxCat, Laura Borràs, es desmarcava clarament del dirigent republicà per indicar que la presència del mediador és una "obligació": "Quan un no té res a amagar i no vol faltar a la seva paraula, no passa res que hi hagi un tercer", ha insistit. Rufián, però, ha replicat dient que reclama una figura d’aquest tipus pot ser una "pressió contraproduent" per a l’inici del diàleg. Al seu torn, Budó ha assegurat en la roda de premsa posterior al consell executiu que els tres partits independentistes van aprovar al Parlament que hi hagués un mediador internacional a la taula de diàleg com una "garantia".



Finalment, Budó ha detallat també que més enllà del president i consellers -com ara el vicepresident i responsable d’Economia, Pere Aragonès-, a la delegació catalana que vagi a la taula també hi haurà un equip tècnic nomenat pel president, mentre que sobre el contingut ha comentat que la demanda catalana es resumeix en tres qüestions: "exercici del dret a l’autodeterminació, fi de la repressió amb una llei d’amnistia i final de la judicialització de la política".