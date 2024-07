ERC no atura el fang del cas dels cartells amb les mesures disciplinàries i Moya apunta a Rovira i altres dirigents

ERC no aconsegueix tancar l'escàndol sobre els cartells de falsa bandera contra Ernest Maragall i el seu germà, l'espresident Pasqual Maragall. Només unes poques hores després de concloure l'informe de la investigació interna i de prendre les mesures disciplinàries contra 4 dels implicats ja han sortit a la llum pública noves revelacions.

L'exdirector de Comunicació d'ERC Tolo Moya ha denunciat "manca de garanties" en el procés d'investigació sobre el cas dels cartells contra els Maragall i ha criticat que membres de la Comissió Ètica "implicats" siguin "art i part en un procés d'instrucció que ha de garantir la independència de l'òrgan". Així ho afirma Moya en una comunicació al partit que publica El Periodico i ha confirmat Públic. En l'escrit, Moya es refereix a Oriol Duran i Jordi Roig, que "demostren coneixement del cas i diuen clarament que no volen fer una investigació sobre el cas" i a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, de qui indica que al març "demanava fer accions amb la B". Per tot plegat, demana que sigui la Comissió de Garanties qui instrueixi el cas.

L'escrit de Moya arriba després de la decisió de l'Executiva Nacional d'aplicar les mesures disciplinàries més greus contra l'exdirector de Comunicació del partit. En concret, ERC ha decidit suspendre de militància temporalment 2 dels 4 membres del partit que considera implicats en el cas dels cartells contra els Maragall. El responsable de compliment va enviar ahir divendres l'informe a l'executiva, que l'ha acceptat i elevat al Consell Nacional que es va celebrar tot seguit en un ambient tens i en què diversos membres del màxim òrgan de direcció entre congressos van exigir major nivell d'explicació sobre el cas i d'assumpció de responsabilitats.

Els 4 implicats són un militant de l'Anoia, Tolo Moya, l'exviceconseller de Presidència del Govern, Sergi Sabrià, i l'exvicesecretari de Comunicació i Estratègia del partit, Marc Colomer. Dels 4 membres implicats, ERC ja n'ha suspès 2 de militància, de forma temporal. I, per un d'aquests, en planteja l'expulsió definitiva. Aquest darrer es tracta del cas "molt greu", i l'altre suspès temporalment té una falta "greu", i se'l pot suspendre un màxim de 2 anys. En aquest cas es tractaria de Moya i el militant de l'Anoia suposat autor dels cartells. Als altres 2, Sabrià i Colomer, el partit en proposa una sanció "lleu" i amb una advertència.

Les acusacions de Moya

"No és en absolut procedent que persones que han estat directament implicades en el pagament de les factures del cas o en l'encobriment del cas formin part de la Comissió que dirimeix les responsabilitat del mateix", afirma Moya en un correu electrònic al partit.



D'aquesta manera, Moya apunta al gerent i vicesecretari general de Recursos i Finances, Jordi Roig, i vicesecretari d'imatge, comunicació i estratègia del partit, Oriol Duran, com a implicats en el cas que alhora formen part de la Comissió Ètica, que alhora depèn directament de la Secretaria General.

En el seu escrit, l'exdirector de Comunicació, és un dels quatre membres de la formació republicana expedientats, es remet a l'article 352.3 del llibre 3er del Reglament Intern, que estableix que qualsevol membre de la Comissió Ètica que estigui afectat per un expedient disciplinari "s'ha d'abstenir d'intervenir en la qüestió".



Amb tot, Moya conclou l'escrit reclamant que la instrucció del cas vagi a càrrec de la Comissió de Garanties del partit, "un òrgan clarament independent i no per un òrgan format per la direcció nacional del partit". Per la seva banda, fonts d'ERC han explicat que la Comissió Ètica no intervé en l'expedient i les propostes de sanció. Segons afegeixen, l'expedient va a càrrec del responsable de compliment i després de passar per l'executiva s'ha enviat a la Comissió de Garanties.

D'altra banda, l'exdirector de Comunicació del partit també comenta que seria una "vulneració de drets flagrant" que l'expedient es donés per tancat aquest divendres i explica que encara té pendent d'entregar una relació de factures de l'empresa Relvance corresponents als anys 2022, 2023 i 2024 justificant dels serveis facturats. "Estem segurs que de la meva declaració surt la necessitat de citar nous compareixents al procés d'instrucció", sentencia.

L'Executiva Nacional d'ERC assegura en un comunicat que s'ha conjurat perquè fets com aquests "no es tornin a repetir" i ha demanat que es facin totes les investigacions necessàries per "dilucidar els dubtes generats per aquest tipus de campanya". L'informe ratificat inclou l'elaboració d'un nou protocol intern per al disseny i gestió de campanyes i activismes, amb l'objectiu que no se superin "mai" els límits ètics "com va passar en el cas dels cartells".