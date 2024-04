ERC, PSC, Junts, comuns i PP coincideixen a reclamar un millor finançament en el primer debat preelectoral del 12-M

En el primer debat preelectoral del 12-M, organitzat per Pimec, els partits convidats -tots menys Vox, la CUP i Ciutadans- han coincidit a reclamar un millor finançament per a Catalunya. Des del Born Centre Cultural i Memòria, el president i cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, ha constatat que la majoria de propostes de l'oposició sobre fiscalitat ja s'incloïen en els pressupostos fallits de 2024. També ha recordat que l'avançament dels comicis el va provocar precisament el rebuig del Parlament al projecte dels comptes, que tenia el suport d'ERC i PSC.

Per la seva banda, els caps de llista Salvador Illa (PSC), Jéssica Albiach (comuns) i Alejandro Fernández (PPC) han acusat el Govern de no haver fet "prou" en matèria de Formació Professional. En representació de Junts hi ha anat el seu número 3, Josep Rull, ha dit que no aprovaran els pressupostos de l'Estat si no es compensa el dèficit fiscal i d'inversió.

El candidat d'ERC s'ha compromès a continuar treballant els eixos de la política d'economia, empresa i treball d'acord amb els agents econòmics i socials, tal com ha fet durant aquesta legislatura.

Amb un to pausat al llarg del debat, Illa ha presentat els principals eixos de la seva proposta: una estabilitat que permeti una legislatura de 4 anys; modernització de l'administració pública; mesures sobre la sequera, l'energia i les infraestructures; l'excel·lència dels serveis públics, i aconseguir una fiscalitat justa. El candidat del PSC ha marcat com a prioritari protegir i oferir "certeses" a la ciutadania, de la mateixa manera que ha destacat el "bon balanç" de la feina feta amb els comuns quan han governat plegats.

Reforma del finançament

Especialment incisiu ha estat el cap de llista del PP, sobretot amb Illa i Albiach. Sobre fiscalitat, Fernández s'ha mostrat "convençut" que el Partit Popular estarà "a l'alçada" a l'hora de reclamar una millora del sistema de finançament català. "S'ha de fer amb realisme i sense fer volar coloms", ha advertit.

Albiach ha insistit que, de cara a la reforma de finançament, cal un grup de treball amb partits però també que inclogui agents socials i econòmics. La candidata de Comuns Sumar ha reiterat que la proposta ha d'estar "ben travada i acordada" a Catalunya, per poder-la negociar després amb Estat.

Aragonès ha reivindicat la feina feta pel seu partit en les negociacions amb el govern de l'Estat

Aragonès i Rull s'han interpel·lat en diverses ocasions pel tema del finançament. El número 3 de la llista de Junts ha situat "el lideratge i el mètode" com a "claus" per aconseguir una millora del finançament. És aquí on ha preguntat al candidat d'ERC si "ningú feia control ni seguiment" del dèficit fiscal mentre els republicans negociaven a Madrid. "És inaudit", ha reblat.

A la rèplica, Aragonès s'ha mostrat "sorprès": "Ara que es posen a negociar, vostè ve a donar lliçons". En aquesta línia, el candidat d'ERC ha reivindicat la feina feta pel seu partit en les negociacions amb el govern de l'Estat. I ha apuntat que si es reduirà el pes del deute FLA; si el camp de residus es traspassa a Catalunya; o si l'Estat ha modificat a l'alça el marge de dèficit, ha estat tot gràcies a la negociació d'ERC.

Rodalies, El Prat i Hard Rock

La necessitat de millorar el servei de Rodalies ha estat una de les altres propostes compartides per totes les formacions presents al debat. Aragonès ha tornat a exigir el traspàs integral -inclòs a l'acord amb el PSOE-. Illa s'ha compromès a executar el Quart Cinturó si és president després del 12-M. I Albiach ha afirmat que la Catalunya que ve ha de ser la de l'excel·lència i no la del 'low cost'.

Els candidats i la candidata han recordat les seves posicions sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat, ja detallades en anteriors ocasions. De la mateixa manera, el Hard Rock també ha estat present durant el debat, quan la candidata de Comuns Sumar ha anunciat que, si estan al Govern, posaran punt i final a la reducció fiscal vinculada directament al joc. Albiach, per cert, ha portat una samarreta amb la frase en anglès Tax the casinos.