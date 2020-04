ERC s'absté en la pròrroga de l'estat d'alarma i exigeix el manteniment del confinament total

El portaveu del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat amb contundència aquest dijous l'abstenció del republicans a la pròrroga de l'estat d'alarma en el ple celebrat al Congrés. ERC considera necessària la pròrroga però rebutja votar favorablement perquè es tira enrere el confinament total excepte serveis essencials, per la recentralització que impera en les mesures excepcionals del Govern espanyol i per la militarització en la forma de comunicar durant una emergència que ha assenyalat és sanitària i no bèl·lica.

Per Rufián "cal parar i no es fa". El portaveu republicà ha criticat al Govern espanyol que no es modifiqui l’article de l'estat d'alarma que permet desplaçaments al lloc de treball en molts sectors no essencials a partir de dilluns. "Cal parar tota activitat no essencial per poder tenir activitats que reprendre" ha assegurat Rufián, que ha afegit: "No té cap sentit que amb milers de contagis diaris els nens no puguin sortir a jugar ni cinc minuts al carrer i la ciutat estigui ple de 'raiders' portant hamburgueses a la gent a casa".

El segon punt en què ERC justifica l'abstenció és en l'ineficacia de l'actual model d'estat d'alarma per la recentralització de competències que suposa. Segons Rufián avui l'Executiu espanyol ha presentat un bon decret de mesures Però "se'l carreguen amb l’absurda destralada que fan a les comunitats autònomes per buscar liquiditat". El dirigent d'ERC ha denunciat la retallada de 215 milions en polítiques ocupació que s'ha fet al Departament de Treball, un 55% del pressupost global. Retallada que també s'ha fet a la resta de governs autonòmics. "La recentralització no és mai la solució i això no ho diem per nacionalisme sinó per eficàcia" ha dit Rufián, que ha defensat que "cap administració coneix millor com solucionar el problema que la més pròxima". El portaveu republicà ha instat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a buscar liquiditat en el BCE i no en les ja tensionades tresoreries de les comunitats autònomes.

La militarització de l'emergència sanitària ha estat el tercer vèrtex en què s'engloba l'abstenció en el ple del Congrés d'aquest dijous d'ERC. "No tenim mania a l’exèrcit sinó memòria" ha deixat anar Rufián tot afegint "ens dona igual el color de l’uniforme o la bandera del braç si és per donar un cop de ma, però no destinar 11.000 milions d’euros anuals en pressupost militar i que arribi la pandèmia i no hi hagi mascaretes". Rufián ha estat especialment crític amb el fet que caps militars i policials protagonitzin diàriament les compareixences sobre l'emergència per la Covid-19 utilitzant un llenguatge bèl·lic. "Això no és una guerra ni una batalla. La Covid-19 no és un exèrcit sinó un virus" ha dit, tot responsabilitzant a la dreta: "són les retallades sanitàries que va fer gent molt patriota espanyola la que ha provocat que ens hagi agafat desprevinguts aquesta crisi".

I finalment, respecte a la recuperació socioèconòmica posterior a l'emergència sanitària, Rufián també ha estat molt crític amb Pedro Sánchez: "és absurd veure’l parlar de Pactes de la Moncloa". El cap de files d'ERC al Congrés ha augurat que aquests pactes no tindran cap vigència ni utilitat sense un pacti previ a Europa. I encara menys sense uns Pactes d’Ajuria Enea al País Basc i del Palau de la Generalitat a Catalunya. "Això no se soluciona amb les cúpules de quatre partits i un rei tancats en un despatx al a Moncloa" ha sentenciat el republicà que considera un error que la resposta a la greu crisi econòmic derivada de l'emergència per la Covid-19 sigui reeditar "el que ja es va fer, i es va fer malament, fa 40 anys". Tot alertant a Podem que fer costat a aquests pactes suposaria "blanquejar la bunquerització en que massa vegades ha caigut aquest Govern espanyol durant la crisi".



Respecte al debat sobre els nous Pactes de la Moncloa i la reunió de partits proposada per la setmana vinent per Pedro Sánchez, la portaveu de JxCAT, Laura Borràs, que no participa en els plens del Congrés des de l'inici del confinament, ha avisat Sánchez que la seva formació estarà a la reunió per afrontar la crisi de la Covid-19, "però no per reeditar els Pactes de la Moncloa".

Vehí: "Sánchez referma el poder mercantil i l'autoritarisme"

"Estan fent una gestió de la crisi digna del pitjor capitalisme del desastre"

La diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha acusat el govern espanyol d'estar aprofitant la crisi del coronavirus per "refermar el poder mercantil i a l'autoritarisme". "No ens deixen més remei que tornar als carrers", ha dit Vehí, ja que "són vostès pur règim del 78", ha criticat. Vehí ha dit que del PSOE no els sorprèn però que d'Unides Podem els "entristeix". "Estan fent una gestió de la crisi digna del pitjor capitalisme del desastre. Aquell que aprofita la por, el xoc i la incertesa per deixar pas als voltors dels bancs i de les grans empreses", ha afirmat. La portaveu de la CUP ha dit que això no els deixa més remei que "tornar als carrers": "Tant de bo a aquest confinament li segueixin les vagues i les lluites en conjunt".

Vehí ha dit durant el debat de la pròrroga de l'estat d'alarma d'aquest dijous al Congrés que aquesta lluita conjunta dels pobles és "l'única manera de salvar la vida material i biològica" de les comunitats. "Passarem comptes", ha avisat, i ha convidat tots els pobles de l'Estat a lluitar junts.



La portaveu de la CUP ha argumentat que els Pactes de la Moncloa van implicar una "pau sense justícia ni memòria", baixada de salaris, consens sense drets laborals i van deixar la "porta oberta al neoliberalisme".

Vehí ha criticat aquesta retòrica de la "unitat buida de drets" i també la "militar". Segons la portaveu de la CUP, ara sí que és el moment de la "confrontació política" perquè "ens hi va la vida". La cupaire ha criticat que l'executiu fins i tot se situï "a la dreta de l'ortodòxia neoliberal europea".