"Estabilitat perillosa" i "tensa", així veu Salut l'estat de la  pandèmica a Catalunya

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha afirmat aquest dijous que la situació epidemiològica a Catalunya per la Covid-19 és d'una "estabilitat tensa". Ha destacat que els darrers quatre dies s'ha notat un "petit descens de contagis" però que cal que passin més dies per poder treure conclusions d'aquestes dades. El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha anat més enllà i ha qualificat la situació d'una "estabilitat perillosa" perquè "mil casos diaris no és poca cosa". "No és una estabilitat d'estar tranquils sinó d'estar atents", ha reblat. Argimon ha reclamat una gestió "comunitària" i amb "solidaritat" de la pandèmia que rebaixi la pressió a l'atenció primària i als hospitals.

Argimon ha dit que les PCR es fan "per prendre després decisions i si són decisions com la quarantena o l'aïllament, doncs complir-les en la mesura del possible". En aquest sentit, Mendioroz ha explicat quin ha estat l'impacte de les mesures a les poblacions, defensant que no hi ha un llindar exacte a partir del qual s’han d'aplicar mesures restrictives a la mobilitat o a la interacció social, posant el focus en el Segrià, l'Hospitalet del Llobregat i l'Alt Empordà.

Segons Mendioroz, les mesures restrictives s’haurien d’aplicar quan el rastreig, el traçat i l’aïllament no són suficients perquè "aquestes mesures són l’últim recurs", ha afirmat. Ha indicat que les dades evidencien que "les mesures més restrictives semblen tenir un clar impacte en la reducció dels contagis, tot i que són evitables amb el conjunt d'accions individuals". "L'avaluació del tipus de mesures i del moment de la seva ampliació és clau per minimitzar l’impacte social, sanitari i econòmic", ha apuntat.

Per territoris, Argimon ha explicat que a l'Alt Pirineu i Aran la corba va baixant i es va en la bona direcció. Sobre Barcelona ciutat ha explicat que la corba és similar a la de Catalunya i ha destacat la importància que en la situació actual cada persona infectada només en contagia una altra. Ha afegit que Tarragona és un dels punts on la incidència de la Covid-19 puja, especialment a Tarragona ciutat. Ha dit que la situació a Lleida, després d'un "petit repunt" és a la baixa.

A una pregunta dels periodistes sobre el transport públic, Mendioroz ha explicat que "l'evidència científica que el transport públic és una font de contagis està en discussió". "És un dels llocs on em puc sentir més segur", ha afegit, i ha explicat que l'usa amb regularitat. Ha dit que els estudis que s'han fet no han trobat brots associats al transport públic.

Sobre les diferències en la incidència a la pandèmia per la Covid-19 amb altres països Argimon ha dit que una de les explicacions pot ser que els brots s'han de "detectar bé i controlar bé" per evitar una "transmissió comunitària" i ha donat a entendre que considera que això no s'ha fet prou bé.