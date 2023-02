Estabilitzat un incendi forestal a Tortosa que ha cremat unes 30 hectàrees

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat a les 12.25 hores d'aquest diumenge l'incendi forestal que s'ha declarat de matinada a Bítem, al municipi de Tortosa. L'avís del foc s'ha rebut a les 00.20 hores a la zona del Mas de Pedereles, al coll de l'Alba (330 metres d'altitud).

S'han desallotjat 10 persones de masies properes

Els Bombers han desplaçat 21 dotacions terrestres al lloc i han pogut ancorar la cua de l'incendi i controlar-ne els flancs. No obstant això, les ratxes de vent a la zona poden provocar que saltin focus secundaris. Segons els primers càlculs, el foc afectaria unes 30 hectàrees de terreny. A primera hora del matí, s'han pogut incorporar tres mitjans aeris (dos avions i un helicòpter) a les tasques d'extinció per intentar controlar l'incendi.



"Ens preocupava el vent i ara, per sort, ha baixat la intensitat. Aquesta matinada bufava molt fort", ha apuntat l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, en declaracions a Catalunya Ràdio. Roigé ha confirmat que s'han hagut de desallotjar preventivament 10 persones de masos aïllats de la zona i ha agraït la tasca de Bombers, Policia Local de Tortosa i Mossos d'Esquadra.

"Preventivament, aquesta nit unes 10 persones de masies properes a la zona de l'incendi de Bítem han estat desallotjades per Mossos i s'han tallat els accessos al coll de l'Alba, el parc eòlic i el camí del Celio. No consta cap persona ferida", han precisat els Bombers.

Controlat a última hora del dia

El cap de la regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, Ricard Expósito, assenyala que l'incendi haurà afectat finalment unes 25-26 hectàrees de terreny i pronostica que el podran donar per controlat "a última hora del dia". "No el podrem donar per extingit fins demà, quan finalitzi aquest episodi de mestral", ha puntualitzat Expósito en declaracions als mitjans des de Tortosa.

Les flames han cremat principalment arbres, arbustos i matolls, i també una construcció metàl·lica no habitada, segons el cap de la regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre. "Tampoc s'han hagut de lamentar ferits, només un bomber amb una petita ferida lleu aquesta matinada durant les tasques d'extinció", ha comentat Expósito.



"Podem dir que ha estat un incendi poc perillós, tot i que es trobava en una zona força inaccessible i molt seca", ha reconegut el cap de la regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre. "Però en un altre lloc, amb aquestes condicions de sequera i vent, estaríem parlant d'una afectació més gran i important", ha conclòs Expósito.