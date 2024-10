Estat i Generalitat desencallen el Quart Cinturó

El ministre de Transports, Óscar Puente, i la portaveu de govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, han acordat que el pròxim Consell de Ministres aprovi el conveni per desencallar definitivament la Ronda Nord de la B-40 entre Sabadell i Terrassa, un projecte conegut com el Quart Cinturó.

El projecte estava pendent d'un canvi de la llei de carreteres que permetés aplicar la fórmula de l'encomana de gestió, és a dir, que ho finançarà el Govern espanyol i la Generalitat ho executarà. Puente i Paneque també han acordat nous accessos a l'AP-7 i l'AP-2 i la millora de la N-260 al Pirineu.

Per tot plegat, el Govern espanyol hi destinarà 710 milions, 204 menys dels pactats inicialment amb l'anterior Executiu català, quan els republicans van acordar amb el PSOE -en el marc de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat- el perllongament de la carretera B-40 entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès (Vallès Occidental), entre d'altres millores. ERC no era partidària de fer una via "d'alta capacitat", però els socialistes volen fer-hi almenys dos carrils per sentit.



El traspàs de Rodalies

Paneque també ha tractat amb el ministre el calendari pel traspàs de Rodalies, que començarà amb l'elaboració d'una proposta d'estatuts per la nova empresa mixta Estat-Generalitat abans d'acabar l'any i les converses sobre la gestió conjunta de les infraestructures de l'R1. La consellera també ha pactat amb el ministre iniciar un pla de mesures urgents a la xarxa de Rodalies, sobretot en l'àmbit del vandalisme i seguretat en trens i estacions, així com en la millora de la informació quan hi ha incidències.



Sobre la possibilitat que a finals d'any no es renovi la gratuïtat de Rodalies, tal com ha anunciat aquesta setmana Puente, Paneque ha assegurat que és una opció que el Govern espanyol té sobre la taula i que la Generalitat es pronunciarà quan els avancin alguna proposta.