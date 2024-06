Un estudi del Clínic mostra com els pics de calor incrementen els casos de suïcidis

Una gran metaanàlisi duta a terme per investigadors del Clínic-IDIBAPS relaciona els pics de temperatura amb un increment dels suïcidis després d'haver trobat associacions entre aquests dos factors. Els investigadors estimen que l'escalfament global pot haver fet augmentar un 5% els casos de suïcidis i preveuen que aquest increment sigui del 7% el 2050. Per a la investigació, s'han revisat les dades de 284 estudis d'arreu del món relacionades amb el canvi climàtic i la salut mental en un treball publicat a la revista World Psychiatry.

La metaanàlisi l'han liderat el grup Imatge dels trastorns relacionats amb l'estat d'ànim i l'ansietat (IMARD), dirigit per Joaquim Raduà, i el de trastorns bipolars i depressius, encapçalat per Eduard Vieta, cap de Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic Barcelona, ambdós també membres de la Universitat de Barcelona i el CIBERSAM.

L'escalfament global pot haver fet augmentar un 5% els casos de suïcidis i ho farà un 7% el 2050

Els estudiosos consideren que són dades fiables, i que l'associació és "molt robusta", tot i que matisen que la temperatura no és un fet causal, sinó un factor més. "La gent se suïcida perquè se sent malament, sovint hi ha una patologia psiquiàtrica", ha assenyalat Vieta. I ha afegit que els augments de la temperatura "estan generant un malestar emocional que és com una gota més que afegeixes al got, quan la persona ja té el got ple".

D'altra banda, l'estudi associa l'exposició a diversos compostos contaminants a una major incidència de la demència o el deteriorament cognitiu. "La relació entre pol·lució i demència és un dels resultats més robusts", ha apuntat Raduà tot recordant que hi ha estudis que relacionen directament la pol·lució a determinades patologies. Per exemple, productes com el toluè (utilitzat en pintures, esmalts, vernissos i adhesius, entre d'altres) augmenta la probabilitat de desenvolupar un d'aquests trastorns.

En l'estudi liderat pel Clínic i l'IDIBAPS s'observa que exposar-se durant el segon trimestre de l'embaràs a partícules contaminants (que poden contenir una varietat de substàncies com benzopirens, furans o metalls pesants) provinents de combustibles fòssils i activitats industrials, pot incrementar la incidència de depressió postpart. També es conclou que l'exposició a alts nivells de diòxid de sofre (provinent de la combustió de petroli i altres combustibles sòlids en la indústria) pot incrementar el risc de recaiguda en pacients amb esquizofrènia.

La pol·lució incrementa la depressió postpart

Vieta ha advertit que "l'estil de vida" actual genera "efectes adversos" en la salut cerebral. "Vivim molts més anys que abans, però tenim un estil de vida que no és gaire bo per la salut mental. "Hem de prendre mesures micro per ser conscients que quan hi hagi pics de temperatura o quan les persones estiguin exposades, es pot generar un malestar general afegit a aquell que un ja pugui tenir", ha insistit el cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic.