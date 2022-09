Eva Ferrer, una catalana al Govern de Petro

Fa deu anys, quan Gustavo Petro era alcalde de Bogotà va fer un viatge a Barcelona. Allà, ell i la seva dona, Verónica, van conèixer Eva Ferrer, una catalana nascuda a la ciutat el 1973 i que llavors era assessora del Gabinet del llavors alcalde Xavier Trias. En aquell moment Petro planejava engegar un nou sistema de transport, més ecològic, a Bogotà, una capital de més de set milions d'habitants que es mobilitzen cada dia en autobusos contaminants.



Petro buscava a Barcelona, una referència per a Llatinoamèrica pel seu model de ciutat, idees per al seu projecte. L'exalcalde, que també va posar en marxa un innovador pla de recollida d'escombraries (que van boicotejar els poderosos empresaris que durant anys en tenien el monopoli), va tenir com a eix de la gestió la protecció del medi ambient. Aquest és precisament avui, ja com a president de Colòmbia, un dels focus principals de la gestió.

L'admiració dels Petro per Catalunya no és un secret, hi tornen cada any per Nadal. Petro i Alcocer van iniciar en aquell viatge una estreta amistat amb Eva Ferrer, que no només ha perdurat, sinó que s'ha reforçat amb els anys, fins al punt que l'avui primera dama va proposar a Eva Ferrer que es traslladés a Colòmbia per acompanyar-la durant la campanya electoral que va acabar atorgant la Presidència a Petro, investit el 7 d'agost passat.



Durant la campanya, Ferrer va dissenyar i gestionar l'estratègia de xarxes socials de Verónica Alcocer, van recórrer juntes el país, van acumular informació sobre els problemes socials que afecten les dones, els nens i les nenes. Totes dues van dissenyar conjuntament un pla enfocat a la igualtat, la lluita contra la violència masclista, la millora de vida per a la infància i la recerca d'oportunitats per a la joventut. Avui, aquest és el repte d'Eva Ferrer com a consellera presidencial. Ningú no dubta que l'Eva i la Verònica treballaran de la mà.

Dues setmanes després de ser investit Petro president, el ministre de Relacions Exteriors de Colòmbia, Álvaro Leyva, li atorgava la nacionalitat colombiana "per adopció", a petició de la seva amiga, la primera dama. Ferrer havia passat més d'un any convivint amb la parella presidencial, treballant de manera conjunta, dia i nit. L'Eva és avui una de les persones de més confiança del president i la seva dona.

"Hem compartit inquietuds i propostes, que s'han consumat al màxim nivell aquest darrer any, en què Eva Ferrer m'ha ajudat en l'estratègia de crear un perfil propi de les meves inquietuds socials", va afirmar Verónica Alcocer, quan va celebrar la nacionalitat colombiana atorgada a la catalana.

Com a consellera presidencial per a la infantesa i l'adolescència, Ferrer s'ha fixat com a objectiu posar en marxa els plans que va gestar amb Alcocer. "Si Gustavo Petro parla de pau al país, nosaltres parlarem de pau a les llars. La dona serà en aquest Govern la protagonista de la generació de pau, basada en el respecte, en la valoració de la dona", explica Ferrer a Público en una conversa telefònica des de Bogotà.



Aquest treball per les dones colombianes inclou "la violència sexual", un gran problema al país, afegeix Ferrer, que apunta que es farà des de les eines culturals. "No volem complir un paper assistencialista, sinó de promoció i cooperació", sentencia.

Contribuir a la transició colombiana

Què hi fa una catalana al Govern de Petro? Ferrer respon simplement que Colòmbia viu un moment històric i que la invitació a participar al procés és inigualable.



"Petro està obrint la transició colombiana. Després d'un llarg conflicte armat, es canviaran les relacions amb la policia i amb l'Exèrcit, entrarem en el que van ser els nostres anys vuitanta, la transició espanyola", afirma la nova integrant del Govern. També l'entusiasma "la força i la reivindicació de les dones d'esquerra de buscar-se no només a nivell teòric. Apretarem per aconseguir noves legislacions". Ferrer considera que les lleis colombianes en matèria d'igualtat són "molt noves, però poc executades".

La catalana ve d'anys a l'Administració pública, va treballar com a assessora de fins a tres alcaldes de Barcelona, però també ho ha fet a l'empresa privada. Ara, juntament amb la primera dama, la politòloga i experta en temes socials catalana, està en la mateixa línia de treball que la vicepresidenta de Colòmbia, l'afrocolombiana Francia Márquez, i que la senadora María José Pizarro, filla de l'assassinat líder de la guerrilla M-19, que després de firmar la pau va ser assassinat a trets per sicaris al seient de l'avió del qual estava a punt d'enlairar-se.



Francia Márquez, María José Pizarro, Verónica Alcocer i Eva Ferrer treballaran juntes, segons explica la nomenada consellera presidencial, per ampliar les lleis sobre violència masclista, drets de les dones i protecció dels més vulnerables. Ja han presentat tres projectes de llei en aquesta línia des que Petro és president.