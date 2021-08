Existeix una relació entre l'augment de temperatures i la violència masclista?

Que la causa de la violència masclista i els assassinats per motius de gènere es deuen a l'existència i persistència en la nostra societat d'una desigualtat estructural entre homes i dones i a un sistema patriarcal que el perpetua no hi ha cap expert que el posi en dubte. És a dir, cap factor allunyat d'aquesta realitat justifica la violència masclista. No obstant això, tal com expliquen diversos estudis i experts, existeixen factors que influeixen en l'increment d'aquesta violència.

Un d'ells és la calor o l'increment de les temperatures. El 2018, un estudi dut a terme pel ministeri de l'Interior per diversos experts i que es va publicar en la revista Science of The Total Environment, afirmava que després d'una onada de calor, el risc de feminicidis augmenta en un 40%. L'estudi va analitzar les dades sobre violència de gènere entre juny i setembre al llarg de vuit anys (els que anaven entre 2008 i 2016) a la Comunitat de Madrid i va concloure que per cada grau que la temperatura superés els 34 graus centígrads, els feminicidis dins de la parella s'incrementaven en un 28,8% amb relació a la mitjana.

L'estudi adverteix que un dia després de superar-se els 34 graus de temperatura les denúncies per violències masclistes s'incrementen en un 1,7% per cada grau extra, que tres dies més tard el risc de feminicidi s'incrementa en un 40% i que cinc dies més tard les trucades al 016 d'ajuda a les víctimes de violència de gènere, augmenta en gairebé un 1,5% per cada grau d'increment.



Aquestes dades corroboren el que el projecte Feminicidio.net ve analitzant i advertint des de fa ja diversos anys. Segons la seva base de dades, que analitza els assassinats masclistes des de 2010, els mesos en què es produeix una major acumulació de feminicidis són els de juny i juliol, coincidint amb l'època estival. ​

"L'increment dels assassinats masclistes en èpoques de calor no està molt estudiat a l'Estat espanyol, però sí que existeixen diverses recerques internacionals que ho testifiquen", afirma Graciela Atencio, una de les fundadores de Feminicidio.net. "Això no vol dir que la violència masclista sigui una conseqüència de les onades de calor, sinó que és un factor que influeix en l'augment de la violència al costat d'altres factors. Nosaltres creiem que s'han de tenir en compte a Espanya. En època estival, a més de l'increment de la calor, també passa que la família acostuma a passar més temps junta, no només per les vacances, sinó també pels horaris d'estiu. I el fet que la dona hagi de passar més temps amb el seu maltractador la posa en major risc. Les dades de Feminicidio.net indiquen que el tercer mes amb més assassinats d'en una sèrie històrica entre 2010 i 2020 és gener, un altre mes en què les famílies estan més temps juntes.

En el quadre superior, elaborat amb les dades sobre assassinats masclistes entre 2010 i 2020 recollits per Feminicidio.net, la línia blava mostra un increment d'aquests crims en els mesos de juny i juliol. En el cas de l'any 2020 mirat en solitari (línia verda), l'estadística és una mica diferent de la resta dels anys. Tal com explica Atencio, aquesta desviació es deu al fet que al llarg de l'any passat, la convivència obligada i el control de la víctima per part de l'agressor va fer disminuir els assassinats, però que una vegada que es va aixecar el confinament el mes de juny, aquests van repuntar.

"El 2020 va haver-hi un retard de la manifestació del factor estacional per la pandèmia, per la qual cosa el pic que habitualment veiem al juny i juliol es va traslladar a agost, una vegada que es va acabar el confinament i les dones van poder distanciar-se dels seus maltractadors". Tal com recorden diversos experts, la violència de gènere és una violència de control i només quan l'agressor sent que perd aquest domini, és quan acostuma a exercir la violència més extrema.

Més mesures de protecció i prevenció a l'estiu

Si bé al nostre país no abunden els estudis sobre els efectes del temps en la violència masclista, als Estats Units porten ja unes dècades d'avantatge. Existeixen diversos articles sobre la matèria en l'American Psicological Association sobre el tema. Un publicat el 2006 revela que existeixen ritmes anuals en la freqüència d'aquestes violències, amb màxims que es detecten coincidint amb l'estiu.

Des de Feminicidio.net adverteixen del perill de no tenir en compte aquestes dades i d'una possible relaxació dels serveis d'atenció a les víctimes a causa del període vacacional que a vegades fa disminuir les plantilles policials, dels serveis socials o dels sanitaris. "Si a l'estiu augmenten els feminicidis i la violència masclista extrema, hauria de preveure's un reforçament de les plantilles dels serveis socials i les forces de seguretat de l'estat" durant aquest període.

També seria clau, afirma Atencio, que durant els mesos d'estiu s'incrementessin les campanyes específiques per a tota la població relacionades amb l'augment de la violència en l'època estival. "Això és una cosa que venim reclamant des que comencem a documentar els feminicidis i a analitzar les tendències. Cada any la tendència es continua mantenint i enguany no sembla que vagi a ser una excepció", conclou Atencio.