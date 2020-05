Familiars denuncien una residència de Tiana per cinc homicidis imprudents durant la crisi del coronavirus

Familiars de gent gran de la residència de Sant Cebrià de Tiana (Maresme) han demanat als Mossos d'Esquadra que investiguin el centre, en el qual han mort 31 persones des de l'inici la pandèmia, i esclareixin si la direcció ha incorregut en almenys cinc homicidis imprudents.

Tal com han informat a l'Agència EFE, la denúncia s'ha presentat davant el jutjat d'instrucció número 1 de Badalona, el mateix que va obrir diligències arran de la denúncia interposada per l'alcaldessa de la localitat, Marta Martorell, contra el consorci que gestionava el centre, que va ser finalment intervingut el mes passat.

L'escrit presentat pels familiars, subscrit per una quinzena de persones, relata la falta de comunicació per part de l'empresa gestora i posa en relleu l'absència de mesures de prevenció per contenir el contagi de coronavirus en les seves instal·lacions, la qual cosa, al seu judici, podria derivar en almenys cinc delictes d'homicidi imprudent. Insten així al magistrat instructor que demani al cos de Mossos d'Esquadra l'obertura d'una investigació policial.

La residència de Sant Cebrià de Tiana és també una de les investigades per la Fiscalia, que ha obert diligències en desenes de centres d'ancians de tot el país per investigar la situació generada per la pandèmia, que s'ha acarnissat especialment amb aquest col·lectiu.

La de Sant Cebrià, a més, va ser intervinguda a finals d'abril -quan el nombre de defuncions per Covid-19 va pujar a 27- per part de Departament de Salut, que va transferir la gestió assistencial a l'ens Badalona Serveis Assistencials (BSA), mentre que l'àrea tècnica i administrativa va ser assumida per la Fundació Vella Terra.

D'acord amb les últimes dades divulgades pel consistori, actualment el centre compta amb quatre residents contagiats de coronavirus, un amb símptomes d'infecció però que no ha estat diagnosticat i 38 negatius. A més, des del dilluns compta amb la qualificació taronja per part de la Generalitat, que certifica així els espais "sanitàriament controlats".