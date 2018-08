Fèlix Larrosa, nou alcalde de Lleida

Fèlix Larrosa va resultar elegit ahir amb claredat pels militants del PSC com a successor d’Àngel Ros al front de l’alcaldia de Lleida i pròxim candidat socialista a les municipals del maig, en derrotar la seva oponent, la primera tinent d’alcalde, Montse Mínguez per 161 vots a 99. Larrosa, de 53 anys, es convertirà doncs en un ple extraordinari que se celebrarà aquest dimecres en el nou home fort del PSC a Lleida, un dels principals feus del partit a Catalunya.



És llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida i diplomat en màrqueting, gestió i direcció turística per ESADE, sent el món de la gestió turística on va fer carrera professional abans de passar a la política. Va ser director gerent de Turisme de Lleida des del 1993 fins a l'any 2007 quan va ser nomenat director General de Turespaña, un ens depenent aleshores del Ministeri d'Indústria que dirigia Joan Clos. Va abandonar aquest càrrec un any després, quan va fer el salt definitiu dels càrrecs tècnics a la primera línia política en ser escollit diputat del PSC per Lleida al Congrés durant el segon mandat de José Luís Rodríguez Zapatero. Va compartir escó amb l’actual delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, amb qui manté bones relacions. L'any 2011 va tornar a casa en ser escollit regidor socialista a la Paeria, assumint inicialment l’àrea de Turisme, per passar a partir del 2015, després de la debacle per la crisi de Ros amb Marta Camps, a l’important àrea d’Urbanisme i la segona tinença d’alcaldia.

A partir d’aquesta plataforma, Larrosa ha anat escalant posicions també dins del partit, implicant-se, per exemple, en la campanya de Núria Parlon pel lideratge del PSC, que finalment va perdre davant Miquel Iceta, i assumint el lloc clau de primer secretari de l’agrupació local de Lleida el març del 2017, que li ha permès fer-se fort en la carrera per la successió de Ros, amb qui havia mantingut algunes diferències polítiques, sempre en clau interna. Pel que fa l’àmbit de la gestió, el seu pas per l’àrea d’Urbanisme, clau en tot ajuntament, li ha donat visibilitat, liderant projectes tan importants com el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que el ple ha aprovat recentment de forma inicial, i entrant en contacte amb nombrosos col·lectius i entitats de la ciutat.



El nou líder del PSC a Lleida vol apostar per un estil dialogant i proper amb els veïns, tot i que també ha hagut d’afrontar polèmiques amb plataformes enfrontades a alguns dels projectes que impulsava des d’Urbanisme. Presumeix d’una gran capacitat de treball, d’haver trepitjat molt els carrers de la ciutat per copsar les inquietuds dels veïns i d’una preocupació constant per promoure una ciutat més verda i sostenible. Ha evitat les polèmiques que han llastrat a Ros en aquest últim mandat i ara tindrà el repte de tornar a rellançar la marca socialista a Lleida, tocada pel desgast de l’anterior paer en cap. I ho haurà de fer en aquests últims nou mesos de mandat amb un equip heretat de l’anterior alcalde i on la majoria de regidors s’havien decantat, implícita o explícitament, per la seva oponent a les primàries.

Resultat sense sorpreses de darrera hora



Aquest dilluns es va confirmar el que ja apuntaven els avals dels dos candidats i el primer secretari del PSC local, Fèlix Larrosa fou l’escollit pels militants del partit per ser el nou alcalde de Lleida, el tercer socialista després de Siurana i Ros. Larrosa tanca així unes setmanes de campanya on tenia com a rival a la primera tinent d’alcalde i alcaldessa en funcions, Montse Mínguez, que ha lluitat, fins al darrer moment, per succeir a Àngel Ros al capdavant de la Paeria fins a final del mandat i ser alcaldable del PSC a les eleccions del 2019. Ros va anunciar la seva dimissió el passat juliol després de ser nomenat ambaixador de l’estat espanyol a Andorra.

Fèlix Larrosa agafa el relleu doncs de la pròpia Mínguez que ha presidit el govern municipal des de la marxa de Ros fins a la tria del seu substitut. Tots dos s’han mostrat satisfets del procés però també confiats pels suports rebuts, sobretot tenint en compte que estem en ple mes d’agost.



El ple d'investidura del nou alcalde se celebrarà demà dimecres, dia 29. Larrosa necessita majoria absoluta per ser investit en la primera votació, un fet que previsiblement no succeirà, mentre que en la segona serà automàticament alcalde en ser el cap de llista del grup més votat. En la sessió també prendrà possessió el nou regidor del PSC que s’incorpora a la Paeria, Joan Queralt.