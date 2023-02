Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Després de viure un cap de setmana frenètic resseguint els carnavals més multitudinaris i emblemàtics de Catalunya, ara toca viure un dies més relaxats. Si encara no sabeu què podeu fer aquests dies, us portem un recull de propostes diferents aptes per a tota la família. Us animem a que visiteu exposicions, concerts de música clàssica, que degusteu productes típics de la Cerdanya o l'Empordà, o que viatgeu a les Terres de l'Ebre per veure flamencs i fer una bicicletada.

Exposició 'Colors del món' a Barcelona

El CosmoCaixa acull, fins el proper 10 d'abril, l'exposició fotogràfica Colors del món, una mostra que convida a conèixer el món a partir dels colors que el representen. La naturalesa, les ciutats i el cel ens ofereixen tota la gamma de colors sencera, i aquestes fotografies del National Geographic en recullen els seus tons.

Entre la galeria d'imatges hi podreu trobar obres dels fotògrafs internacionals Joel Sartore, Steve McCurry, Lynn Johnson o Jodi Cobb, fetes a diversos llocs del món: des de Papua Nova Guinea fins a l'Índia, passant per Itàlia, la República Democràtica del Congo, Xile o els Estats Units. L'exposició és gratuïta.

'Nit de clàssics' a Reus (Baix Camp)

Pels amants de la música classica, l'Orquestra Camerata XXI ofereix a Reus, al Baix Camp, el concert Nit de clàssics. Acopmanyaran el combinat musical la violinista Maria Florea i la il·lustradora reusenca Alina Ballester, qui interactuarà amb l'orquestra en directe dibuixant les diferents escenes de cada estació al ritme de la música.

Al Teatre Fortuny del municipi s'hi podran escoltar grans temes com la Petita Serenata Nocturna de Mozart o Les Quatre Estacions de Vivaldi, en una nit de cançons conegudes per tothom.

XXVI Festa del Trinxat a Puigcerdà (Cerdanya)

Per aquells apassionats del trinxat i de la cuina de la Cerdanya us recomanem que visiteu la 26ena edició de la Festa del Trinxat a Puigcerdà, una mostra gastronòmica establerta que anualment posa en relleu la cuina de la comarca. Aquest esdeveniment, que tindrà lloc la nit del dissabte 25 de febrer, s'ha convertit en un sopar de gala multitudinari on cada any assisteixen un miler de comensals, provinents principalment de Puigcerdà, la Cerdanya, Catalunya, França i Andorra.



Com a acompanyament del trinxat, el gran protagonista de la nit, el sopar comptarà amb una degustació d'embotits i formatges del Pirineu, i amb uns entrants i un bacalla cuinats pel col·lectiu Cuina Pirinenca de Cerdanya. El postre seran els ja típics cignes de nata elaborats per pastisseries de la vall.

Bicicletada i visita als flamencs d'Amposta (Montsià)

El Delta de l'Ebre és un paratge natural únic a Catalunya que permet fer una gran varietat d'activitats, i avui us en portem dues que es podrien, fins i tot, combinar. La primera és la bicicletada per l'Encanyissada que ha organitzat l'Ajuntament d'Amposta. Aquesta activitat es farà amb l'acompanyament dels guies de natura de l'ONG GEPEC, per observar l'entorn de la llacuna i fer interpretació paisatgística passant per diversos miradors.

L'alta activitat que us proposem és La visita dels flamencs, una descoberta sobre l'entorn dels flamencs que permet descobrir totes les curiositats sobre aquesta au tan peculiar i admirada. Amb aquesta activitat d'una hora de durada es poden conèixer els detalls de la seva vida, anatomia, alimentació i altres aspectes menys coneguts, tot observant els ocells des d'un mirador panoràmic.

Concert de la Cobla Ciutat de Girona

La Cobla Ciutat de Girona presenta, aquest dissabte a la tarda, el concert d'hivern, on interpretaran el recital Col·legues, memorial a Jesús Ventura i Barnet, un tribut al músic, compositor, director de la cobla Ciutat de Girona durant 10 anys. En aquest concert a l'Auditori de Girona, la cobla farà un recorregut per la vida i obra de Jesús Ventura amb obres dels seus amics i dels compositors que ell admirava: Jordi Molina, Manuel Oltra, Joaquim Serra o Fèlix Martínez Comín, entre d'altres.

La fira de la Figa Dolça a Figueres (Alt Empordà)

La ciutat de Figueres, a l'Alt Empordà, acull la primera fira de la Figa Dolça, dues jornades durant el cap de setmana dedicades a la degustació de vins i licors dolços de l'Empordà i pastisseries de Figueres, amb catorze estands al voltant d'aquest producte. La fira comptarà, entre altres tallers i actuacions, amb la participació de parades de licors de Llançà, cinc cellers de l'Empordà i un de convidat de la Catalunya del Nord, juntament amb sis pastisseries i l'Escola d'Hostaleria de Figueres.

Nit de Ciència a Barcelona

La Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona 2023 celebra, durant tota aquesta setmana, la tercera edició de la fira científica, que aquest any gira al voltant dels viures. És vida només el que està viu biològicament? Com els éssers humans i no tan humans es relacionen amb la natura? Com és la vida de la ciutat? Aquestes i d'altres preguntes busquen resposta, i per això durant el cap de setmana es viurà el final d'un programa de xerrades, conferències i espais de reflexió dedicats al tema.

Com a aperitiu de la cloenda, el dissabte a la nit tindran lloc l'obra de teatre Els ulls de l'etern germà i l'activitat Utopia i escalavatge. El diumenge tancarà el programa d'actes la lectura dramatitzada Oxigen, de Carl Djerassi i Roald Hoffmann.