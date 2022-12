Les estacions d'esquí del Pirineu de FGC obriran aquest cap de setmana 

Les estacions de muntanya del Pirineu que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) començaran la temporada d'esquí 2022/2023 aquest cap de setmana, coincidint amb el pont de la Puríssima, si les condicions meteorològiques ho permeten. Concretament, Boí Taüll, Port Ainé i Espot obriran demà, mentre que La Molina i Vall de Núria ho faran dissabte. L'estació de Vallter encara no té definida la seva data d'obertura.

Boí Taüll obrirà 9 de les seves pistes i el 50% dels remuntadors estaran operatius. La previsió és que ho faci amb gruixos de neu de fins a 40 cm. Els dies 2 i 4 de desembre el preu del forfet de dia serà més barat: 29,50 euros.

Port Ainé obrirà 7 pistes i funcionaran el 70% dels remuntadors, amb fins a 30 cm de gruix de neu. Amb motiu de l'obertura, es farà un tast de neu per donar la benvinguda a la temporada d'hivern i el preu del forfet de dia serà de 5 euros. Durant el cap de setmana, el 3 i 4 de desembre, s'aplicarà una tarifa reduïda de 29 euros.

Per la seva banda, Espot inicialment obrirà 2 pistes i 3 remuntadors amb fins a 20 cm de gruix de neu. El preu del forfet també serà de 5 euros el dia de l'obertura. Durant el cap de setmana també hi haurà una tarifa reduïda de 18 euros.

La Molina iniciarà la temporada d'hivern amb 18 pistes obertes, un 43,7% de remuntadors operatius i fins a 30 cm de gruix de neu. L'estació comptarà amb activitats com el passeig en telecabina, el tubbing o el Parc d'Aventura als Arbres. Finalment, Vall de Núria obrirà quatre de les seves pistes, amb fins a 40 cm de neu, i un 80% dels remuntadors. Per la seva banda, el Tren Cremallera de Núria estarà en funcionament des de divendres.

Mesures d'eficiència energètica

En un any on el context energètic és més condicionant que en temporades anteriors, totes les estacions aplicaran mesures d'eficiència energètica de forma variable, en funció de l'estat de les pistes i l'afluència de visitants. Així, es prendran mesures d'estalvi tenint en compte diversos paràmetres, entre els quals hi ha també la qualitat de la neu i les condicions meteorològiques.

Les mesures que s'aplicaran passaran per prioritzar la producció de neu en els períodes energètics més econòmics i quan les condicions de temperatura i humitat siguin les més òptimes. També hi haurà un control exhaustiu dels gruixos de neu per no produir-ne més de la necessària. A més, s'afavorirà la reducció del consum de combustible de les màquines de preparació de pistes, adaptant-la a la qualitat de la neu, entre d'altres mesures d'estalvi.