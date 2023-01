Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Després del cap de setmana més intens de celebracions de Sant Antoni, les festes dels Tres Tombs no han acabat en molts indrets de Catalunya. A més, altres municipis catalans organitzen festes i celebracions d'hivern amb motiu de les festivitats de Sant Sebastià. En aquest recull de propostes per fer el proper cap de setmana a Catalunya hi trobareu, a banda d'això, esdeveniments per celebrar l'Any Nou xinès, una jornada dedicada a la tòfona, balls tradicionals a Cadaqués i moltes activitats més!

Portes Obertes al MNAC de Barcelona (Barcelonès)

El Museu Nacinoal d'Art de Catalunya celebra, aquest divendres, una jornada de portes obertes al públic. Entre les 10 del matí i les 6 de la tarda, l'entrada a les instal·lacions del museu és completament gratuïta, on es podrà veure el Crist de Sant Climent de Taül, l'Absis de Santa Maria d'Àneu, l'escultura de Majestat Batlló, el frontal d'altar d'Avià o les pintures originals de Sant Vicenç de Cardona, entre d'altres moltes obres.

Festivitat de Sant Sebastià a Cadaqués (Alt Empordà)

Aquest divendres arriba una nova edició de la Festivitat de Sant Sebastià a Cadaqués, una festa popular cadaquesenca que se celebra cada any amb un ritual molt concret que rememora algunes tradicions catalanes. Ben d'hora al matí, les campanes de l'esglèsia trillegen i la gent s'hi aplega per pujar cap a l'Ermita de Sant Sebastià. Un cop allà, hi ha una missa i després sardanes, cantalla i ballada de batacades i saltada de corda.

Jornades del fricando a Riudoms (Baix Camp)

En una enquesta, la població de Riudoms va escolllir el fricandó com a plat més representatiu del municipi, i per això, en el marc de la Festa Major de Sant Sebastià, Riudoms celebra les segones jornades dedicades a aquest menjar. Per als amants del sofregit, el divendres hi ha una masterclasss de fricandó amb el cuiner Miquel Vargas, i el dissabte al matí un concurs popular amb degustació que triarà qui ha cuinat el millor fricandó.

Concert Jove a Cunit (Baix Penedès)

Els joves de Cunit tenen una cita amb la festa aquest dissabte. Dins el programa de la Festa Major d'Hivern se celebra una nova entrega del Concert Jove, que enguany porta actuacions de Mareta Bufona, seguits dels populars La Fúmiga i Strombers, que actuaran en últim lloc. Després, una sessió de DJ allargarà la nit fins a altres hores de la matinada.

Celebració de l'Any Nou xinès a Barcelona (Barcelonès)

Aquest dissabte arriba una de les festivitats més rellevants arreu del món: l'Any Nou xinès. A Barcelona s'hi apleguen organitzacions de tots els àmbits i sectors per participar en una festa sagrada per als xinesos, on tothom vol aportar el seu gra de sorra per a la diversió. Des de castellers fins a balls llatins, passant per demostracions d'arts marcials, l'Arc de Triomf de Barcelona serà el punt d'encontre per les activitats, tallers i espectacles que s'han organitzat per tot el dia, i que s'allargaran fins el 4 de febrer.

Fira de la Tòfona de Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

La tòfona és d'aquells aliments que t'agraden molt o no t'agraden gens. Si ets dels primers, no pots deixar ecapar l'oportunitat d'assistir a la 6ena edició de la Fira de la Tòfona de Vilanova de Prades aquest dissabte i diumenge. Durant els dos dies, hi haurà diversos showcookings a càrrec dels xefs Rafael Muria i Albert Capdevila, i el Restaurant el Casal oferirà esmorzars i dinars trufats per aquells qui vulguin gaudir d'unes jonades de gastronomia i maridatges.