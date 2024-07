Què fer aquest cap de setmana a Catalunya? 8 plans d'oci i cultura 

Amb l'estiu ja ben entrat, les agendes d'oci i cultura d'arreu de Catalunya s'omplen de diverses propostes estiuenques com les sessions de cinema a la fresca, festivals que són sinònim a estiu com el Nomad Festival de Tarragona, una exposició al MACBA i concerts gratis a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Us proposem 8 plans d'oci i cultura per fer aquest cap de setmana aquest cap de setmana.



L'exposició 'Col·lecció MACBA. Preludi. Intenció poètica'

El MACBA renova l'exposició Col·lecció MACBA. Preludi. Intenció poètica amb la incorporació de noves obres. Intenció poètica, que pren el títol del llibre homònim del poeta i filòsof de la Martinica Édouard Glissant, és un assaig per deconstruir tota dramatúrgia museogràfica i dona centralitat a les obres i les seves maneres d'experimentar el món.

L'exposició s'ha anat transformant cada sis mesos des de desembre del 2022 i ara es presenta el seu darrer capítol. Comissariada per Elvira Dyangani Ose amb Antònia Maria Perelló, Claudia Segura i Patricia Sorroche, la mostra inclou obres adquirides els darrers anys que busquen nous espais de convivència amb altres obres de la col·lecció, però també d'obres que entren per primera vegada al museu.



...Eva Lootz, Charo Pradas, Helena Vinent, Eva Fàbregas, Teresa Solar Abboud.



"Col·lecció MACBA. Preludi. Intenció Poètica" està comissariada per Elvira Dyangani Ose, Antònia Maria Perelló, Claudia Segura i Patricia Sorroche pic.twitter.com/WWZtqmIyzl — MACBA | Museu | BCN (@MACBA_Barcelona) July 11, 2024

Tàpies al Museu d'Història de Catalunya

El Museu d'Història de Catalunya acull l'exposició Tàpies. Art i activisme que s'endinsa en l'actitud compromesa que el pintor va mantenir al llarg de la seva carrera en qüestions socials, polítiques i culturals. L'exposició presenta 150 obres i material documental inèdit vinculats a diversitat de causes que Tàpies va participar. Compromès amb les causes progressistes, catalanistes i humanitàries del seu temps, Tàpies va crear guiat per un ferm ideari avantguardista per lluitar contra la dictadura.

L'exposició aborda des del despertar polític de Tàpies a la dècada dels seixanta fins a la realització de la coberta de l'Estatut el 2006. El recorregut al Museu d'Història de Catalunya permet conèixer la implicació de Tàpies en l'activisme social i cultural al costat dels moviments antifranquistes de la dècada de 1960 i posteriors. La Caputxinada o la Tancada d'intel·lectuals a Montserrat el van iniciar en la lluita del catalanisme progressista. Durant la Transició es va implicar en esdeveniments centrals de l'època com el Congrés de Cultura Catalana i la Marxa de la Llibertat i els moviments polítics de l'Assemblea de Catalunya i el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).



Monòleg a la Villarroel

A la Villarroel es pot veure el muntatge L'enterrador de Gerard Vázquez i amb Pepe Zapata com a protagonista. El monòleg, que es podrà veure fins al 4 d'agost, fa un homenatge a l'enterrador de Paterna, Leoncio Badía Navarro. Es tracta d'un "heroi anònim" que durant la Guerra Civil espanyola i la postguerra va enterrar 2.500 afusellats amb un gran compromís per la dignitat humana. Amb la voluntat de reivindicar la memòria històrica a les noves generacions, el monòleg de Zapata no es planteja com un "espectacle pamfletari" perquè va ser una guerra on "la van cagar tots". L'obra vol fer reviure un episodi colpidor a través d'un relat teatral de ficció però basat lliurement en diverses vivències.

Una exposició sobre la història del feminisme a França

Fins el 17 de novembre, la Filmoteca de Catalunya acull Precursores: feminismes, càmera en mà i arxiu a l'espatlla, una nova exposició que recorre la història cultural i visual del feminisme a França als anys 1970 i 1980. Ho fa a través de la fundació del Centre audiovisuel Simone de Beauvoir per tres dones, Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos i Ioana Wieder, del col·lectiu Les Insoumuses, tot establint un contrapunt amb la creació contemporània.

La mostra es va presentar a París l'any passat a la Cité internationale des arts, i ara s'ha adaptat expressament per desembarcar a la capital catalana. L'exposició està comissariada per Nicole Fernández Ferrer i Nataša Petrešin-Bachelez.

Dijous, 11 de juliol de 2024, inaugurem Precursores: feminismes, càmera en mà i arxiu a l’espatlla, la nova exposició a la Filmoteca de Catalunya.https://t.co/p65liTrlH4 pic.twitter.com/viCXQ660M4 — Filmoteca Catalunya (@filmotecacat) July 8, 2024

Concerts gratis a la platja de Sant Sebastià de Barcelona

El Clàssica a la platja 2024 és una de les grans iniciatives de l'estiu a Barcelona. Són dos concerts gratis el dijous i divendres a la platja de Sant Sebastià, a la Barceloneta, organitzats per tres de les grans institucions culturals de Barcelona: el Liceu, el Palau de la Música i L'Auditori.

El mestre veneçolà Gustavo Dudamel es posa al capdavant de l'Orquestra i el Cor del Gran Teatre del Liceu, per oferir un concert adreçat a tots els públics, en el qual hi participaran també els solistes María Dueñas i Pablo Ferrández, a més del Cor Infantil de l'Orfeó Català. El programa inclou música de cinema de diverses bandes sonores de John Williams, com Superman, Jurassic Park, E. T., Star Wars o Harry Potter.



Festa Major del Raval

El Raval celebra la Festa Major aquest cap de setmana. Com és de costum, l'Associació de Música Electrònica de Barcelona (AMEBA) hi participarà amb el seu format Parkfest. Així, durant el divendres i dijous a la plaça Terenci Moix, un cartell que inclou una selecció acurada de l'escena local i un ampli espectre de gèneres electrònics celebraran les festes del barri amb tres sessions de DJ i una actuació en directe al dia.



Nomad Festival a Tarragona

Aquest cap de setmana, al Balcó del Mediterrani de Tarragona se celebra el Nomad Festival, amb una programació farcida de concerts, disseny emergent, foodtrucks, tardeo, bingo musical i diversió pels mes petits a l'aire lliure. L'accès és gratuït.



41a Cantada d'Havaneres a Platja d'Aro

Dissabte a les 22:30 hores Platja d'Aro acull la 41a edició de la Cantada d'Havaneres i Cançons de Taverna de Platja d'Aro, que enguany comptarà amb les actuacions de Port Bo, Les Anxovetes i Arjau. Com sempre, en la cloenda hi haurà el cant conjunt de les dues havaneres més clàssiques, La Bella Lola i El Meu Avi.