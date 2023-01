Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Després d'una setmana amb temperatures gèlides i alguna enfarinada a llocs poc acostumats arriba l'últim cap de setmana de gener, i amb ell algunes de les grans festes de l'hivern als municipis catalans. És el cas, per exemple, de Valls (Alt Camp), que organitza la Jornada Gastronòmica del Calçot, un esdeveniment multitudinari molt concorregut cada any. A banda, altres municipis com Bot, a la Terra Alta, tenen marcat aquest cap de setmana per celebrar la festa grossa de l'any amb la Nit Jove.

I aquí no s'acaben les propostes! Perquè també us portem una ballada tradicional de sardanes, una recreació renaixentista a gran escala, un xou humorístic i musical improvisat i un cercabirra per passar una gran estona. Paper i llapis, i a gaudir del cap de setmana!

Festa dels Romeus a Monistrol de Montserrat (Bages)

Monistrol de Montserrat celebra, durant tot el cap de setmana, la tradicional Festa dels Romeus. Aquesta festa, on hi participa tot el municipi, s'ambienta en l'època renaixentista afectada per la pesta i té multitud d'activitats històriques en les que participen petits i grans.

L'arribada dels metges, el parlament dels joglars, la genuflexió dels peregrins, el paseig de les senyores, les danses renaixentistes o l'arribada del Pare Abat són només algunes de les cerimònies que s'organitzen per tot el poble, en un cap de setmana dedicat a la memòria i la representació d'una època pretèrita.

Jonada Gastronòmica del Calçot de Valls (Alt Camp)

Ha arribat la temporada dels calçots i al municipi de Valls ho tenen clar. Per això, aquest cap de setmana se celebra la 9a edició de la Jornada gastronòmica del Calçot de Valls Memorial Àngel Solé. Aquesta jornada dedicada al calçot s'estendrà al llarg de tot el diumenge, i comptarà amb showcookings a càrrec dels xefs Oriol Castro, Romain Fornells i Jordi Cendrós, música en directe amb Miqui Puig & DJ, set restaurants vallencs i una trentena de parades d'artesania i alimentació, entre altres propostes.

A la jornada gastronòmica enguany s'hi sumen el Mercat de Tastets de Cuina del Calçot i el Mercat de la Calçotada, aportant diferents propostes per enriquir encara més un certamen multitudinari que l'any 2022 va acollir més de 20.000 persones.

Espectacle 'Impro Music Show' a Sant Pere de Ribes (Garraf)

Aquest dissabte l'espectacle humorístic Impro Show es desplaça fins al teatre la Bòbila de Sant Pere de Ribes (Garraf) per oferir la seva versió més musical, Impro Music Show. En aquesta ocasió, les escenes totalment improvisades amb l'ajut i les idees del públic contenen l'afegitó de la música. Lletres improvisades, balls, ritmes i coreografies fan d'aquest xou un espectacle únic i irrepetible.

Nit Jove de Bot (Terra Alta)

El petit municipi de Bot, situat a la comarca de Terra Alta, celebra cada any la Nit Jove, un esdeveniment massiu que acull a la gent dels pobles veïns i ja s'ha convertit en tradició. Enguany, l'organització Sorolla't ha preparat, per aquest dissabte, una festa que comptarà ambles actuacions dels DJ

Cercabirra a Vila-Seca (Tarragonès)

Per a celebrar la festivitat de Sant Antoni, el municipi de Vila-Seca (Tarragonès), a tocar de Salou, organitza un cercabirra pels bars del poble. Una proposta apta per als més esbojarrats, pels amants de la cervesa i per tots aquells que vulguin passar una estona d'allò més divertida bevent birra i ballant al ritme dels Txaranga Band Tocats, el grup musical que amenitzarà la trobada. L'hora i el punt d'encontre s'ha fixat dissabte a les 11:30 hores matí al davant del castell de Vila-Seca.

Aplec de Sant Pau de la Calçada a Figueres (Alt Empordà)

Per als amants de la sardana us proposem el 77è Aplec de Sant Pau de la Calçada de Figueres, on la Cobla Foment del Montgrí interpretarà les sardanes més emblemàtiques escrites per compositors com Antoni Giner, Jaume Cristau o Enric Morera, entre d'altres. En aquesta jornada matinal de diumenge, organitzada per l'Ajuntament de Figueres i Foment de la Sardana Pep Ventura, els assistents també podran gaudir de les típiques flaones, aquest dolç empordanès farcit de crema.