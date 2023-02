Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Després d'un cap de setmana gastronòmic dedicat al calçot, el producte estrella de la temporada, els festivals de degustació no s'aturen. Per això, aquesta setmana us proposem que visiteu fires gastronòmiques dedicades al porc o als productes locals empordanesos, i que visiteu les bodegues dAvinyó per degustar els seus vins. Però com que a tothom li agrada una bona festa, també us recomanem un festival musical dedicat als drets humans i la llibertat, la festa de Sant Blai a Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) i les Bruixes de Centelles (Osona) o el festival de ciència i comèdia Neurona Fest.

I per acabar de donar forma a les propostes, us portem una mica de cultura literària, lúdica i un mercat amb ofertes impressionants. Amb tot això per fer està prohibit quedar-se a casa!

7è Saló del Playmobil a Barcelona

La primera proposta que us portem és la 7ena Fira del Playmobil a Barcelona, un espai on els més grans podran recordar vells temps i on els petits de la casa gaudiran fent volar la seva imaginació. Aquest dissabte i diumenge a les Cotxeres de Sants hi trobareu una fira lúdica plena d'activitats, concursos i altres dinàmiques al voltant de les joguines, i veureu fins a on arriba la creativitat de les maquetes de Playmobil: castells, circuits de carreres, muntanyes i molt més!

Neurona Fest a Altafulla (Tarragonès)

La segona proposta del dia és una combinació insòlita i atrevida: el Neurona Fest d'Alfatulla. Es tracta d'un festival que mescla comèdia i ciència, i que compta amb la participació d'alguns dels comediants més rellevants de l'Estat. Pepe Colubi, Héctor de Miguel (Quequé), Yunez Chaib o Paula Púa faran monòlegs durant els dos dies, i formaran part d'una programació on també hi consta diveses xerrades relacionades amb què passa al cervell quan riem o un concurs de comèdia.

Com que a Altafulla els agrada la bona festa, totes dues jornades de celebració acabaran amb una sessió de DJ fins a altes hores de la matinada. Organitzen l'Ajuntament d'Altafulla i La Violeta.

Street Food Winter de Llançà (Alt Empordà)

Ja és aquí la 6ena edició de la jornada Street Food Winter de Llançà, a l'Alt Empordà. Aquesta data gastronòmica, que se celebra aquest dissabte, i cada any, fent servir l'hivern com una excusa per muntar una festa, combina les tapes típiques dels establiments locals amb el vi de l'Empordà i la cervesa de Roses. Per arrodonir la vetllada, els grups Equinox Trio i Covertons acompanyaran amb música, i després, la banda Möther Mine oferirà concert i copes per tancar la nit.

Mercat del llibre usat a La Ràpita (Montsià)

Els llibres de segona mà són els protagonistes del Mercat del llibre usat que té lloc cada dissabte al matí a la Ràpita, a les Terres de l'Ebre. Aquest espai, dedicat a la divulgació cultural i sense ànim de lucre, permet que els assistents toquin i remenin, i s'emportin a casa aquell llibre que més els hagi cridat l'atenció. Està organitzat per la llibreria ebrenca Col·lectiu Cansomiatruites.

25è Cau de Bruixes de Centelles (Osona)

"De Centelles, bruixes totes elles", diu la dita. I és que la localitat osonenca es relaciona històricament amb les bruixes. Per aquest motiu, el poble organitza una festa temàtica durant tot el cap de setmana amb propostes per a petits i grans, on també hi tenen lloc l'esoterisme, la màgia i les activitats de carrer.

Al vespre del diumenge serà coronada la propera Bruixa de l'any del poble, un distintiu que s'atorga a una dona del municipi en reconeixement a la seva tasca cultural, social o associativa envers el poble.

Irídia Fest a Barcelona

Els drets humans i la cultura són els protagonistes de la primera edició de l'Irídia Fest, que tindrà lloc aquest dijous i divendres al vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquest festival de música, amb una programació que va des del jazz fins el rap, el kuduro i el reggaetón, pretèn mostrar que hi ha alternatives per fer front a la radicalització de l'odi, a través de la generació d'espais de vinculació, comunitat i celebració.

El dijous serà el torn del concert Freedom first, amb el Jazz des del corredor de la mort. El divendres a la nit tocarà Pongo, una barreja de kuduro, hip-hop i reggaetón.

Maridatge de vi i formatge al Celler Abadal d'Avinyó (Bages)

El Celler Abadal, al municipi d'Aviyó (Bages), celebra una doble visita gastronòmica amb un maridatge de vins de la seva bodega i formatges. La visita consistirà en descobrir el soterrani de la Masia del segle XII i al celler d'elaboració de vins, fer una volta per les vinyes, on es podrà conèixer el paisatge, una visita al museu de la indústria i el transport.

Com no pot ser d'una altra manera, tota aquesta visita clourà amb la degustació de 4 vins Abadal maridats amb 4 formatges diferents. Les visites tindràn lloc el dissabte i el diumenge, 4 i 5 de febrer, a les 10 del matí, amb grups que poden ser, com a màxim, de 8 persones.

Sant Blai a Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell)

La festa major d'hivern ha arribat en motiu de Sant Blai a Palau d'Anglesola, a la comarca del Pla d'Urgell. Per a commemorar la festivitat, el poble ha organitzat un seguit d'activitats per a grans i petits. Des de divendres, un ball de sardanes o una tarda de jocs seran els primers plats de la festa. Els seguiran, dissabte, un campionat de petanca o el tradicional dinar de cassoles, i a la nit concert d'ABBA The New Experience. Diumenge, un altre concert, un partit de futbol sala i tallers per als infants tancaran la cerimònia.

Radical Market a Girona

Per als amants dels mercats ambulants i de carrer arriba el Radical Market de Girona. El mercat amb els descomptes més grans se celebra des d'aquest divendres i fins el diumenge al Palau de Fires de la capital gironina. En total, tres dies per aconseguir els millors preus en productes de moda, complements, calçat, esport i coses de la llar. A més, l'espai comptarà amb una food zone per gaudir del millor ambient i les propostes gastronòmiques.

Fira del Porc a Canet d'Adri (Gironès)

Per últim, la petita localitat de Canet d'Adri, situada al Gironès, ja ha sigut objecte de les propostes setmanals que us fem per al cap de setmana. En aquesta ocasió, no podem deixar passar l'oportunitat de recomanar-vos la 10ena Fira del Porc del poble, un encontre amb entrada lliure on degustar el porc és l'excusa, i on els assistents també hi trobaran la fira d'artesans, foodtrucks, tallers, atraccions i moltes coses més.