Un disc de jazz per alliberar Keith LaMar, un pres condemnat a mort per un crim que no va cometre

Keith LaMar és el pres número A317117 de la presó de l'estat d'Ohio (Estats Units). És afroamericà i fa gairebé tres dècades que està en règim d'aïllament en una cel·la del corredor de la mort. LaMar va ser condemnat per homicidi quan tenia 19 anys, però va ser el 1993 quan la seva vida va fer un gir inesperat. Fa trenta anys va ser condemnat a mort acusat d'assassinar cinc companys i un guàrdia de seguretat en motí a la presó. Ell sempre ha negat els càrrecs apel·lant que es tracta d'un muntatge.

La història de LaMar va despertar la curiositat del pianista de jazz català establert a Brooklyn des de fa una dècada, Albert Marquès, que aquest dijous presenta un disc de jazz que ha fet de manera conjunta amb LaMar a la primera edició de l'Irídia Fest, un festival solidari sobre els drets humans i la cultura que dura fins al divendres i que tindrà lloc a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. El festival l'impulsa el Centre de Drets Humans Irídia.

El treball musical porta per nom Freedom first, música des del corredor de la mort i forma part de la campanya Justice for Keith Lamar, que té com a objectiu conscienciar sobre la pena de mort als Estats Units i evitar la condemna de Lamar, que si no canvia res, serà executat el proper 16 de novembre del 2023.

La col·laboració entre el català i l'afroamericà es remunta a l'any 2020, quan Marqués es va interessar pel cas de LaMar i va decidir implicar-se en la lluita per la seva llibertat. El disc va ser concebut i produït pel pianista català i gravat a Girona i Brooklyn, entre els anys 2020 i 2022. Fredoom First va començar l'any 2020 com una sèrie de concerts amb desenes de músics als carrers de Nova York, tocant els estàndards de jazz que van ajudar a LaMar a sobreviure aquestes llargues dècades en solitari, parlant en viu per telèfon entre cançons.



El concert del dijous a la sala Paral·lel 62 es presenta en format quintet amb l'Albert Marquès al piano, pel mateix Lamar en vídeo recitant poesia des de la presó, Erin Corine a la veu i flauta, Manel Fortià al contrabaix i Marc Ayza a la bateria. "Aquests concerts són una gran oportunitat d'amplificar la meva veu i de conscienciar, perquè el que em passa a mi podria passar-li a qualsevol", va dir Lamar en una connexió telefònica durant la presentació de l'Irídia Fest.



Condemnat a mort injustament

LaMar està acusat de matar cinc presoners i un agent de seguretat durant un motí en una presó on complia sentència per un altre homicidi. Ell sempre ha defensat que és innocent, apel·lant que tot plegat va ser un muntatge i que el jucidi està ple d'irregularitats. Els seus advocats han demanat reobrir el cas. Mentrestant, LaMar continua aïllat 22 de les 24 hores del dia.

Segons s'explica en el comunicat de l'Irídia Fest, arran de l'aixecament de la presó de Lucasville l'any 1993, l'estat d'Ohio estava sota pressió pública per tapar un embolic multimilionari que incloïa la mort d'un guàrdia de la presó i diversos presoners. Després que els investigadors estatals trepitgessin l'escena del crim i contaminessin totes les proves potencials, van pagar als informants de la presó per crear una narració falsa que implicava Keith, tot i que no estava afiliat a cap dels grups implicats en el disturbi.

Per reforçar la seva afirmació, l'Estat va retenir proves que haurien demostrat la seva innocència (inclosa la confessió d'un autor real que va admetre haver assassinat una de les presumptes víctimes de Keith). El seu judici es va celebrar en una comunitat remota d'Ohio coneguda per ser altament racista, segons s'explica en el comunicat. Tots els possibles jurats negres van ser destituïts per la Fiscalia, deixant el destí de Keith en mans d'un jurat on tots els seus membres eren blancs, que el va condemnar a mort.