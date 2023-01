La Gran Festa de la Calçotada de Valls, una cita obligada per gaudir d'una degustació de calçots

Valls (Alt Camp) celebrarà diumenge la Gran Festa de la Calçotada, que dona el tret de sortida a la temporada de calçotades de Catalunya. La diada d'homenatge a aquesta popular ceba dolça, i una de les cites més importants del calendari gastronòmic de Tarragona, aplega cada any més de 30.000 persones a la capital de l'Alt Camp.

Aquest any se celebra la 41a edició i, entre les novetats, es presentarà un recorregut urbà que connecta les places del Blat, de l'Oli i el Pati amb la nova zona de degustació de calçots ubicada a l'esplanada de la Societat Agrícola de Valls.

Diuen que Valls és un poble que mira cap al cel per tres raons: per contemplar el campanar més alt de Catalunya, per veure com s'enfila l'enxaneta i per degustar aquesta típica ceba allargada. A la Gran Festa de la Calçotada es degusten prop de 60.000 calçots, acompanyats de la tradicional salsa de calçot (que no romesco). Un dels moments més esperats de la cita és el concurs, on els participants es posaran a prova intentant menjar el màxim nombre de calçots possible en un temps concret. L'any passat, el guanyador es va cruspir 192 calçots, el que equival a 2,70 quilograms.

A banda del Concurs de Menjar Calçots, a la plaça del Pati també tindrà lloc el 35è Concurs de Cultivadors de Calçots, el Concurs de la Mota més Grossa de Calçots IGP i el 31è Concurs de Salsa de la Calçotada. Mentrestant, a la plaça de l'Oli es faran demostracions de coure calçots a la graella.

Dues persones fent calçots durant la Gran Festa de la Calçotada de Valls de l'any passat. — Ariadna Escoda / ACN

On pots gaudir d'una bona calçotada?

No és estrany que després de la Gran Festa de la Calçotada tinguis ganes de mejar calçots. A l'Alt Camp, com a la resta de Catalunya, hi ha nombrosos restaurants que inclouen a la seva carta un menú amb la calçotada tradicional, també per a persones veganes. Et proposem diversos llocs on atipar-vos d'aquesta ceba dolça.

Cal Ganxo és el restaurant de calçotades per antonomàsia de la província de Tarragona. El trobem a Masmolets -un petit nucli que pertany a Valls- a l'interior d'una antiga casa pairal del segle XVIII. És l'únic del municipi, i de fet d'arreu de Catalunya, que només obre quan és temporada de calçots. Pots menjar tants calçots com vulguis i elaboren l'autèntica salsa de calçots.

A vint quilòmetres de Valls, trobem El Molí del Mallol, a la ciutat emmurallada i medieval de Montblanc (Conca de Barberà). El 2018, aquest establiment va aconseguir ser el millor restaurant de cuina amb calçots del Camp de Tarragona al programa Joc de cartes, de TV3. La cuina té tocs d'autor però sense perdre l'essència tradicional d'una calçotada.

Tornem a Valls per parlar de Casa Fèlix, un clàssic de la zona i un dels primers restaurants a oferir calçotades multitudinàries. És conegut per les immenses tines de fusta que hi ha a l'exterior del local.

20 milions de calçots

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls està formada per 55 productors de les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. Després de dos anys a mig gas per les restriccions de la pandèmia, els pagesos d'aquesta zona esperen produir 20 milions de calçots, una xifra confirmaria la total recuperació del sector, malgrat la sequera i la calor dels darrers mesos.