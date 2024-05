Què fer aquest cap de setmana a Catalunya? L'Aplec del Cargol de Lleida, una experiència immersiva i altres plans

Encarem l'últim cap de setmana de maig amb desenes de propostes culturals i lúdiques per als diferents públics. Aquest dissabte se celebra una de les cites més esperades de Lleida, l'Aplec del Cargol; la Casa Batlló acull una exposició immersiva amb música de The Chemical Brothers; i el Disseny Hub mostra els 40 anys de TV3 i Catalunya Ràdio amb una exposició que posa de relleu l'evolució tecnològica dels mitjans públics catalans. Us proposem aquests, i altres plans.



La sala immersiva de Casa Batlló

L'edifici modernista d'Antoni Gaudí Casa Batlló acull fins al 31 de juliol The Cube, un nou espai que ofereix experiències innovadores de música i art visual de la mà d'artistes de renom internacional. El nou projecte cultural arrenca amb Music:Response, una instal·lació 360 graus que endinsa el públic en l'univers audiovisual dels concerts del duo anglès The Chemical Brothers.

L'experiència immersiva convida a un viatge pels grans hits electrònics de Tom Rowlands i Ed Simons amb els treballs visuals d'Smith & Lyall. La instal·lació aporta una nova dimensió, amb part de material creat per a l'ocasió, a l'univers creatiu sorgit de la col·laboració entre Casa Batlló, el Sónar i The Chemical Brothers.

L'Aplec del Cargol de Lleida

A Lleida ja es respira l'ambient que es crea en una de les cites més esperades de la capital lleidatana: l'Aplec del Cargol, una festa gastronòmica organitzada al voltant de la cuina del caragol que enguany espera 15.000 penyistes i les 119 colles. La festa començarà la tarda de divendres amb la celebració del tradicional Lo Caragolasso.

Una de les novetats d'enguany és la creació d'una rua infantil per tal d'incentivar l'esperit aplequista entre els més petits i involucrar-los de manera directa a l'esdeveniment.

Una exposició dels 40 anys de TV3 i Catalunya Ràdio

El 2024 s'han complert 40 anys d'emissió regular de TV3, que va començar el 16 de gener del 1984, i Catalunya Ràdio havia engegat el 20 de juny de 1983. En el marc de l'efemèride, 3Cat, en col·laboració amb el DHub, ha creat l'exposició Connectem. 40 anys de TV3 i Catalunya Ràdio, que repassa les quatre dècades d'història de la televisió i la ràdio públiques de Catalunya i també ofereix una mirada de futur. Es podrà visitar fins al 25 d'agost.

A la mostra es fan dos exercicis d'intel·ligència artificial, indica, un amb veus i un amb cares. Al final de tot aquest procés es genera una veu artificial que és la mitjana de totes les veus i es fa una cara de totes les cares que han passat per la Intel·ligència Artificial.



La Fira Literal

Barcelona acull aquest cap de setmana la Literal, la fira d'idees i llibres radicals, amb epicentre al recinte de la Fabra i Coats de Barcelona. Els protagonistes seran Angela Davis, Vandana Shiva, Rita Segato, Sara Ahmed i Marina Garcés. Durant els dos primers dies tindrà lloc.

La temàtica central de la Literal 2024 serà "feminisme per transformar radicalment el món". A més, la fira comptarà amb un espai artístic amb música i poesia, una zona familiar amb espectacles pels més menuts i una zona de restauració.



Fira Modernista de Barcelona

Arriba la Festa Major a la Dreta de l'Eixample 2024, amb la Fira Modernista a Barcelona com a acte principal. Els carrers i places dels barris participants es transformen en escenaris de l'època modernista, amb decoracions d'època, espectacles de carrer, concerts de música modernista, visites guiades a edificis emblemàtics modernistes i altres activitats relacionades amb aquest moviment artístic i cultural.

És un esdeveniment que combina la celebració del modernisme amb la promoció del comerç local a la ciutat de Barcelona. Té lloc en diferents barris de la ciutat i ofereix una oportunitat única per als visitants de viatjar en el temps i reviure l'època daurada del modernisme català.

Portes obertes al Port Vell de Barcelona

El Port de Barcelona organitza les seves primeres jornades de portes obertes durant aquest cap de setmana, coincidint amb el Dia Marítim Europeu. Amb el lema Endinsa't al Port, les Jornades s'estructuren en tres eixos: Descobrir el Port, amb visites terrestres en bus, visites marítimes amb golondrines i rutes històriques a peu; Conèixer el Port, amb una Àgora Port amb una programació de xerrades, tallers i activitats familiars i Viure el Port, amb un mercat mariner al Port Vell, photocalls per a fotos selfie i activitats paral·leles. Totes les visites poden reservar-se a través de la web, amb un cost d'un euro per reserva.



Música als Balcons a Cambrils

Aquest divendres a partir de les 18:30 hores, els carrers del Barri Antic de Cambrils (Baix Camp) s'ompliran de música en el marc de la 8a edició de Música als Balcons a Cambrils. La proposta convertirà els balcons en escenaris de les actuacions de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música de Cambrils. La Txaranga Bandsonats serà l'encarregada d'acompanyar tot el recorregut i de posar el punt i final a la festa a la plaça de la Vila.



Festival Embarrat de Tàrrega

Fins dimecres, Tàrrega (Urgell) acull la 10a edició de l'Embarrat, el festival de creació contemporània, d'art i pensament, interdisciplinari i transversal, amb seu al Museu Trepat de Tàrrega. Enguany ho fa amb L'art que estimula la vida, una temàtica que proposa un programa en el que destaquen les actuacions de Marala i Maria Hein, o RE pensar Re crear RE interpretar el Ball de Gegants de Tàrrega, l'espectacle commemoratiu dels 10 anys de l'Embarrat, a càrrec del ballarí Toni Jodar, la Colla Gegantera de Tàrrega, l'Esbart Albada i la Cobla Tàrrega.