Què fer aquest cap de setmana a Catalunya? El Món Llibre, una experiència immersiva i altres plans

A una setmana de donar el tret de sortida a l'estiu oficialment, les agendes culturals d'arreu del país estan plenes de propostes estivals i per gaudir amb família i amb la música i la cultura com a protagonistes. La mostra immersiva Dalí challenge. No saps res de mi, el festival gratuït per a infants i joves Món Llibre i el poblat ibèric del Turó Rodó de Lloret de Mar són algunes de les propostes per fer aquest cap de setmana arreu de Catalunya.

La mostra immersiva 'Dalí challenge. No saps res de mi'

El Reial Cercle Artístic de Barcelona acull Dalí challenge. No saps res de mi, una mostra immersiva que utilitza la tecnologia per apropar-se a l'obra de l'artista empordanès. A través de llenços en caixes de llum, vinils, pantalles, ulleres 3D i altres recursos tecnològics, l'exposició replica més d'una seixantena de les obres més emblemàtiques de Dalí, com La persistència de la memòria o Noia a la finestra.

L'experiència immersiva de la mostra es fa evident des de l'entrada a la sala, on els visitants poden visualitzar un vídeo de l'arbre genealògic de l'artista, amb imatges dels seus pares i d'ell mateix durant la infància. A partir d'aquí, l'espectador pot començar un recorregut per les 65 rèpliques digitals d'obres de Dalí, les originals de les quals es troben en onze museus i col·leccions privades d'arreu del món.



El festival gratuït per a infants i joves Món Llibre

Un any més, aquest cap de setmana els més petits i joves podran tornar a gaudir d'espectacles, tallers i desenes d'activitats en un festival literari gratuït que s'instal·larà al CCCB i als seus entorns. Es tracta del ja consolidat Món Llibre, que amb l'objectiu d'estimular l'interès dels infants per la lectura, organitza un programa que proposa un viatge arreu del món, el temps i les emocions, a través dels llibres.

El CCCB hi haurà una proposta interactiva de jocs al voltant dels contes populars de la mà de Tombs Creatius. A l'auditori del Centre, es projectaran pel·lícules d'animació i, al Teatre, s'hi presentarà l'espectacle La Maestra, un homenatge als professors i professores de la república, la literatura, la poesia i l'educació.



El poblat ibèric del Turó Rodó de Lloret de Mar

El poblat ibèric del Turó Rodó de Lloret de Mar (Selva) compta amb una nova casa completament recreada a partir de la reconstrucció experimental. S'ha fet a partir dels materials i les tècniques que feien servir els ibers en aquell moment, ja que el poblat tan sols conservava la base de l'edificació, que estava feta de pedra. A dins hi ha recreacions d'armes que feien servir els ibers així com també algunes àmfores i menjar de l'època.

La idea és que el visitant pugui veure de forma lliure, amb una visita guiada o amb una de teatralitzada com era la vida dels ibers que habitaven en aquest poblat.

Aquest cap de setmana, a més, Lloret celebra la Fira dels Americanos, amb concerts, actuacions itinerants, sessions de ball, cercavila teatralitzat i visites guiades

Arriba la Fira dels Americanos a LLoret de Mar🌴!



🗓 Del 12 al 16 de juny!

🥁Concerts, actuacions itinerants, sessions de ball, cercavila teatralitzat, visites guiades i molt més!

— Lloret Turisme (@lloretturisme) June 5, 2024

Festival SingulArts

Aquest cap de setmana és l'últim del Festival SingulArts, una original proposta cultural que fusiona el vi, les arts i el coneixement del territori. Els espectacles tenen lloc a espais inèdits vinculats a les explotacions de vins D.O Tarragona de l'Associació Cellers Singulars, situats a les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp i Ribera d'Ebre. Aquest divendres és el torn del Celler Estol Verd de Rodonyà i el dissabte del Celler Suñer de Ginestar, amb un espectacle de jazz Janine Jhonson.



mónFILMAT. Festival Internacional de Cinema i Paisatge

Aquest cap de setmana Amposta (Montsià) acull la novena edició de mónFILMAT, festival de cinema que té com a protagonista el paisatge, fugint de l'etnologia o el naturalisme, entés de tal manera que el paisatge té un pes específic en el desenvolupament de la trama, sigui en la ficció o el documental, la creació d'autor o l'animació.

L'edició d'enguany inclourà la projecció de 13 llargmetratges i 24 curtmetratges, que es concentraran a la sala de Lo Pati i la plaça Mari Chordà, tot i que també hi ha sessions previstes en altres punts de la ciutat com el FabLab Terres de l'Ebre, l'auditori de la Lira Ampostina i la Plaça Fidel. A més, s'ha programat una projecció a la plaça Sant Pere de Les Cases d'Alcanar.

🎞 #mónFILMAT LA JAURÍA. Un film d’atmosfera pertorbadora i inquietant ambientat en un centre experimental per a menors. Premi de la Crítica a Cannes.

🗓 Div 14 ⌛️ 18h📍Lo Pati

— Lo Pati Centre d'Art (@centreartlopati) June 7, 2024

XVIII Fira d'Indians de Cadaqués

Cadaqués (Alt Empodrà) acull aquest cap de setmana una nova edició de la Fira d'Indians de Cadaqués, que aplega diferents propostes com fira d'artesania i productes locals, l'exposició 'El Llegat Indià', concerts, tallers i diferents activitats gastronòmiques.

XVII Festa de la Música a Lleida

La Plaça Paeria i el Pati de les Comèdies de Lleida acullen dissabte la 17a edició de la Festa de la Música, una celebració internacional amb l'objectiu de promoure la música a través de dues vessants: que els músics aficionats surtin de manera voluntària a tocar al carrer i l'organització de concerts gratuïts, on el públic té l'oportunitat d'escoltar i de veure diferents intervencions de variats estils i orígens.



7a Fira del Tap i el Suro

Cassà de la Selva acull la 7a edició de la de la Fira del Tap i el Suro, amb una gran varietat de propostes, des de tastos de vins, concerts, xerrades i divulgació sobre el món del suro, demostració de l'ofici dels antics tapers, tallers infantils, mercat de productes fabricats amb suro, i moltes activitats més.