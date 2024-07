Què fer aquest cap de setmana d'estiu a Catalunya? Vuit propostes 

A les portes d'un dels caps de setmana més calorosos de l'estiu, tenim tres alternatives per sortir de casa i no morir en l'intent: o bé passar el dia a la platja o piscina, sortir al vespre o visitar un museu amb aire condicionat. Et proposem vuit plans, entre els quals hi ha una visita guiada pel Castell de Cardona, la gran exposició Agnès Varda. Fotografiar, filmar, reciclar al CCCB o el 36è Festival Anòlia d'Igualada

Una visita guiada pel Castell de Cardona

El Castell de Cardona va ser un dels escenaris principals del rodatge de la pel·lícula Campanades a mitjanit del director Orson Welles durant 15 dies de la tardor de 1964 i amb la presència d'estrelles de Hollywood. Ara, la Fundació Cardona Històrica i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural han creat una visita guiada per explicar la importància del monument al film i les anècdotes i records d'alguns testimonis que van viure aquella experiència.

La ruta, titulada d'Orson Welles i el Castell de Cardona: una visita de pel·lícula, reivindica el protagonisme del monument al film. Si bé el film també es va gravar a altres punts com Madrid, Sòria i Àvila, el Castell de Cardona apareix en 31 minuts amb la presència d'estrelles de Hollywood d'aquella època com John Gielgud, Keith Baxter, Marina Vlady i, el mateix, Orson Welles, que també va fer d'actor i guionista.

l'exposició 'Interior Berlanga' al CaixaForum

CaixaForum Barcelona acull des de dimarts l'exposició Interior Berlanga. Cinema, vida i humor que es podrà veure fins al 20 d'abril de 2025. La mostra proposa un recorregut per la trajectòria del cineasta Luis García-Berlanga a partir de projeccions, objectes i documents del seu arxiu personal. En total hi ha més de 300 peces originals, moltes de les quals inèdites, acompanyades per una escenografia curosament cinematogràfica que convida el visitant a descobrir les diverses facetes d'un creador fonamental del segle XX a Europa.

El recorregut arrenca amb un primer espai escenogràfic que evoca a les caixes que formaven el llegat de Berlanga i ben aviat s'accedeix en un dels punts més emblemàtics: una reconstrucció fidel d'una part del seu estudi a Somosaguas. Entre fulls d'un dietari personal, dibuixos i fotografies familiars, destaca un guió d'una pel·lícula que no es va arribar a fer entre Berlanga i Charles Chaplin.



Festival Nits de cinema oriental a Vic

Vic acull des de dimarts la 21a edició del Festival Nits de cinema oriental que fins diumenge projectarà un total de 45 films en dos escenaris diferents: L'Altàntida i la Bassa dels Hermanos. La voluntat del certamen és oferir un gran ventall de propostes que puguin agradar a tots els públics: des de cinema d'autor, grans produccions de l'Índia, cinema comercial de qualitat o animació per a infants.

👇 El @CCVicJoanTriadu és l'escenari #festnits2024 de tres festes post-Bassa pletòriques!



🎤 Nit de karaoke, dj. a les 00.30 h.

🎞️ Bingo visual, dv. a les 00.30 h.

🥳 Festa cloenda, ds. a les 00.30 h.



Informació ampliada de les activitats a https://t.co/f4bXwPslUs pic.twitter.com/tXlhM6IjN0 — Centres Cívics de Vic (CCVic) (@CCivicsVic) July 17, 2024

'Agnès Varda. Fotografiar, filmar, reciclar', al CCCB

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) acull la gran exposició Agnès Varda. Fotografiar, filmar, reciclar que es podrà veure fins al 8 de desembre. Coproduïda amb la Cinémathèque française de París, la mostra recorre la vida, l'obra i les històries fascinants d'una creadora lliure, moderna i compromesa amb el seu entorn polític i social.

L'exposició amplia la mostra Viva la Varda! que es va poder veure a París sobre la fotògrafa, artista, cineasta i pionera de la Nouvelle Vague. La mostra del CCCB ofereix un reportatge fotogràfic inèdit del viatge de la protagonista a Catalunya l'any 1955 així com la relació de la francesa amb artistes catalans.

XXVII Festa del Renaixement de Tortosa

Tortosa (Baix Ebre) celebra la 27a edició de la Festa del Renaixement de Tortosa, que ens transporta a l'esplendor del passat en un viatge en el temps en què la ciutat antiga es transforma en un gran escenari on músics i rodamóns, comediants i dames nobles, cavallers, menestrals i tafurs ens porten l'esperit d'una època.

Música i danses, teatre i malabars en palaus i racons plens d'història en una ciutat on la festa, la gresca i la gastronomia del segle XVI són presents a totes hores. Més de 80 espectacles i recreacions, 50 companyies i més de 3.000 persones vestides d'època en una de les millors recreacions històriques del Sud d'Europa.



ContempoRanEUS

Reus celebra per primera vegada el Festival ContempoRanEUS, un viatge per la música de nova creació, que convertirà Reus en l'epicentre de la música contemporània. El Festival busca situar Reus en el mapa internacional de la música de nova creació, oferint un espai per a la innovació i l'experimentació sonora. Amb aquesta iniciativa, es pretén donar visibilitat a compositors contemporanis i fomentar la interacció entre la música i altres disciplines artístiques. Consulta el programa.

36è Festival Anòlia

Igualada (Anoia) acull la 36a edició de l'Anòlia, el festival de música estival d'Igualada, consolidat com a referent dels esdeveniments musicals de l'estiu amb una clara aposta per combinar artistes locals amb d'altres artistes d'èxit nacional. Divendres actua Mama Dousha i Bum Titis i dissabte Miki Núñez i Cooba. L'entrada és gratuïta.



Us presentem el cartell actualitzat de l'#anolia24 amb@mikinunez com a cap de cartell, els @flashy_icecream i Lluna plena aquest dj. 18 de juliol, @DoushaMama + Bum Titis i Cooba al pati del Museu. Tots els concerts són gratuïts! Més info a https://t.co/BIWzCfBGMV pic.twitter.com/Ih9tZM5fW2 — Anòlia Igualada (@anolia_igualada) July 15, 2024

Visita guiada al poblat ibèric de Castell de Palamós

Acabem amb la visita guiada Els ibers i el mar, al poblat ibèric de Castell de Palamós, un assentament fortificat ocupat des del s.VI aC fins a l'època romana. En aquesta visita, vinculada a l'exposició temporal Navegants d'aiguamolls. 2000 anys de secrets enfonsats, coneixeràs a fons la seva evolució històrica i descobrirem la vinculació dels ibers amb el mar.