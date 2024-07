Vuit propostes per reviure història de Catalunya des del Bages

Natura, gastronomia, enoturisme, cultura… el Bages és una comarca catalana ben rica, de les moltes comarques que es reivindiquen com el cor de Catalunya. Però si per alguna cosa destaca és pel seu patrimoni cultural i històric. Té tanta història com que fa més de 36 milions d'anys, al cor geogràfic del país existia un mar que va desaparèixer amb l'aixecament dels Pirineus, en un procés que ens ha deixat espectaculars formacions rocoses i rics recursos naturals.

Per això és un bon lloc per acostar-vos fins a vuit propostes ben diverses que podeu fer en aquesta comarca de la província de Barcelona a la Catalunya Central. Des de l'art prehistòric fins a l'art barroc, passant per castells medievals, la petjada dels maquis o Montserrat.



Descobreix les pintures rupestres de les Brucardes

Pintures rupestres de les Brucardes. — Bages Turisme

I comencem pel principi, i això vol dir de les pintures rupestres. Probablement, molta gent no les coneix, perquè les de les Brucardes es van descobrir accidentalment l'any 2016 prop de Sant Fruitós de Bages, en una balma que forma un abric natural de 6 metres de llargada per 2 d'alçada. Parlem d'un dels primers conjunts de pintures rupestres documentats a la Catalunya Central (l'altre es troba a Castellar de Riu, al Berguedà).

Segons detalla el web de Turisme del Bages, és un mural compacte realitzat en un sol moment cronològic. S'hi poden identificar 11 figures de quadrúpedes, representacions estel·liformes i barres d'art esquemàtic, caracteritzat pel disseny molt bàsic. S'hi pot accedir a través de la urbanització residencial Les Brucardes, a la confluència del carrer Riu d'Or amb el carrer Cau de la Guineu, si seguiu les senyalitzacions.

Viu l'època romana al conjunt de Sant Amanç de Viladés

Saltem a l'època romana per descobrir el conjunt arqueològic de Sant Amanç de Viladés, a Rajadell, que a més de la vil·la d'aquesta època també fou un assentament altmedieval i unes restes d'època ibèrica. Avui la carretera travessa el jaciment romà i divideix en dos sectors les restes de la vil·la romana.

L'important són les dues parts del jaciment romà, que ens permeten conèixer la vida d'aquesta època. D'una banda, trobem la zona residencial amb les seves habitacions nobles, termes, banys i forn. Per altra banda, hi ha la zona industrial. El cos principal de la zona residencial el formen tres estances, una de les quals conservava un mosaic policrom.

Viatja a l'època medieval des de Cardona

El municipi de Cardona és un dels que més encant tenen de la comarca. Essencialment pel seu castell, una de les fortaleses medievals més importants i ben conservades de Catalunya, erigida sobre un turó. S'ubica precisament en un dels altres atractius de Cardona: la Vall Salina. La sal s'hi explota des del Neolític i la potassa es va explotar entre els anys 1929 i 1990. Les velles instal·lacions de la mina Nieves també conformen un ressenyable patrimoni miner.

El castell va començar a construir fa dos mil cinc-cents anys i durant l'edat mitjana va ser la residència dels senyors de Cardona. Dins d'aquesta fortalesa també hi trobem la col·legiata de Sant Vicenç, joia del romànic llombard català. El guiatge i la interpretació del conjunt monumental del Castell de Cardona es pot realitzar a través de 2 propostes diferents de visites: la visita guiada general i la visita teatralitzada, aquesta pensada per a públic familiar i infantil.

Fes la ruta del Timbaler del Bruc

Una altra bona proposta històrica és descobrir de primera mà la vida del Timbaler del Bruc d'aquest heroi tradicional de la Guerra del Francès. Amb el seu timbal, va foragitar les tropes napoleòniques en la batalla del bruc, i a la seva plaça porxada es gestà una part de la victòria.

L'itinerari que ofereix Santpedor gaudeix d'una bona senyalització que ens permet fer la ruta per lliure, descarregant-nos aquest tríptic-guia. És una ruta urbana per diferents elements del poble que commemoren i recorden. Però també hi ha una altra ruta amb el mateix nom, com la que segueix de Wikiloc.

Segueix les petjades dels maquis

La comarca també està clarament marcada història dels maquis, els guerrillers que van incomodar durant més d'una dècada el règim franquista. A través del Museu dels Maquis de Castellnou de Bages podem descobrir com era la seva vida i visita la tomba de Caracremada, l'últim maquis català, abatut l'any 1963 per la Guàrdia Civil. Inaugurat inicialment l'any 2000, ha estat rehabilitat amb una nova museografia i un nou audiovisual.

A més, l'últim diumenge de cada mes l'Ajuntament de Castellnou ofereix una visita guiada al nucli històric per conèixer la important petjada que la lluita guerrillera antifeixista va deixar al territori. A més del museu, coneixerem també des dels orígens amb el repoblament del segle X amb el castell del Buc, l'església romànica llombarda de Sant Andreu i el cementiri monumental.

Museu dels Maquis. — Ajuntament de Castellnou

Endinsa't en el monestir de Sant Benet

El Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, és una de les joies de la corona de la comarca. Actualment, hi trobem una gran quantitat de propostes i experiències molt interessants per a tots els públics. Hi destaca especialment el monestir medieval de Sant Benet de Bages, un dels referents del romànic de Catalunya.



El monestir permet fer un viatge únic per la història, amb l'ajuda de muntatges audiovisuals sorprenents. Dins mateix del monestir, ens podem endinsar en l'antiga residència d'estiueig de la família del pintor modernista Ramon Casas. Al costat del monestir, hi trobem la Fundació Alícia, un centre d'investigació sobre la cuina i per aprendre a menjar millor.

El monestir medieval de Sant Benet de Bages. — Bages Turisme

Mil anys d'història a Montserrat

I si parlem d'història hem de parlar també de Montserrat, especialment a les portes de la celebració del mil·lenari del monestir, que se celebra l'any 2025, però que ben aviat començarà amb els actes. A més, serà reconegut amb la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya. I és que és un dels símbols del país, en ser un lloc únic al món per la peculiaritat de la seva silueta i formació.

El santuari de la Mare de Déu i el monestir benedictí, on molts pelegrins arriben d'arreu per venerar la Moreneta. En realitat, es tracta d'un antic ventall costaner, amb un relleu format per centenars de metres de conglomerats ben fonamentats i resistents a l'erosió, conjuntament amb un sistema de fractures verticals, modelat al llarg dels anys. Des d'aquí també podem descobrir el romànic en una ruta circular i plana d'uns 6 km amb espectaculars vistes de Montserrat, que podem descobrir a través de Wikiloc.

Trepitja història a Manresa

I no podíem acabar la visita al Bages sense parlar de Manresa, la capital de la comarca, que guarda un patrimoni més important del que molts pensen. Els seus carrers i places han estat escenari de tres moments àlgids d'aquesta ciutat històrica, coincidint amb les èpoques més representatives del passat de Catalunya.

Hi trobem patrimoni medieval, ignasià i barroc, modernista i industrial, i també patrimoni natural. La situació de Manresa dins el Geoparc també ajuda a explicar la seva història geològica. Les roques sobre les quals s'alça la ciutat remeten al mar que durant l'Eocè, al voltant de fa 40 milions d'anys, banyava les seves terres. Hi podem fer visites guiades, visitar el Museu de la Tècnica o el Centre d'Interpretació del Carrer del Balç, així com descobrir el nou Museu el Barroc de Catalunya, entre moltes altres activitats culturals que es poden realitzar en aquesta comarca de la Catalunya Central.