El Parlament atorgarà la Medalla d'Honor al Monestir de Montserrat coincidint amb el seu mil·lenari

El Parlament de Catalunya atorgarà la Medalla d'Honor en categoria d'or al Monestir de Montserrat coincidint amb el mil·lenari de la seva fundació per part de l'abat Oliba, que es commemorarà l'any 2025. Ho ha anunciat aquest dimarts el president del Parlament, Josep Rull, després que la Mesa ho ratifiqués al matí a proposta de la segona màxima autoritat del país.



Entre el setembre del 2024 i el desembre del 2025, el Monestir de Montserrat celebrarà els mil anys amb diverses activitats religioses, culturals i socials, en una commemoració oberta a tota la societat i que vol fer de Montserrat la "plaça Major de Catalunya". L'entrega de la medalla es farà el 10 de setembre en el marc dels actes de la Diada Nacional de Catalunya.



Rull ha destacat que l'abadia "s'ha convertit en un baluard de defensa de la llengua i la cultura catalana", així com de les "llibertats col·lectives". "S'ha erigit en el centre de devoció religiosa més popular dels catalans i també un lloc de pelegrinatge universal", ha afegit el president de la cambra.

També ha assenyalat que l'abadia és "molt més que un lloc de recolliment, de pregària o de fe religiosa, transcendeix la seva dimensió espiritual i religiosa per representar el sentiment de catalanitat i d'arrelament a aquesta terra". I ha apuntat el treball per qüestions com la pau, la justícia social o la lluita contra el canvi climàtic.

La màxima distinció del Parlament

La Medalla d'Honor és la màxima distinció que concedeix el Parlament i ho fa a persones i institucions que són una referència pel país o han excel·lit en la seva tasca. S'entrega des de l'any 2000 i s'ha condecorat persones com el músic Jordi Savall, la cuinera Carme Ruscalleda o l'entrenador de futbol Pep Guardiola. També les entitats Càritas Catalunya, l'associació de mestres Rosa Sensat o Òmnium Cultural, entre d'altres.

Els abusos a Montserrat

Els últims anys, el monestir també ha estat el centre d'atenció arran de diverses denúncies per abusos sexuals per part de monjos. De fet, l'abadia va apartar al monjo G.S.V per aquests fets. I la comissió independent creada per l'abat per investigar els abusos va concloure l'any 2019 que Andreu Soler, responsable de l'agrupació escorta de Montserrat durant 40 anys, va ser "un depredador sexual i un pederasta" cada cop més agressiu.