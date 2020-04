Fer esport de 6 a 8 del matí i que la gent gran surti de 9 a 11, dues de les propostes horàries de sortida aprovades pel Procicat

El Govern ha aprovat una proposta de franges horàries per ordenar la sortida al carrer durant el desconfinament dels diferents col·lectius socials, en la línia del que ja va proposar pels infants però incloent-hi també la pràctica esportiva, la mobilitat laboral i els passejos de gent gran i adults. L'anunci, emmarcat en la pugna entre el Govern i l'Executiu espanyol per aplicar el desconfinament, arriba el mateix dia en què Pedro Sánchez farà públic el pla estatal. "És una proposta fonamentada en criteris de salut pública, però també des de l'òptica de la salut de les persones que pateixen el confinament", ha afirmat el conseller d'Interior, Miquel Buch.



Les franges horàries proposades pel Govern són: de 6 a 8 del matí, pràctica esportiva individual, ja sigui caminar, córrer o desplaçar-se amb un mitjà individual; de 8 a 9, mobilitat laboral pels treballadors que no poden fer teletreball; de 9 a 11 es dedica a la mobilitat de gent gran i persones amb discapacitat amb necessitat de l'acompanyament d'una tercera persona; d'11 a 13, franja dedicada als passejos d'infants fins a 5 anys. Pel que fa al migdia, entre 13 i 16 hores es deixa una franja lliure per si els ajuntaments han de netejar i desinfectar espais. De 16 a 18 es dedica als passejos dels menors entre 6 i 13 anys, de 18 a 20 als joves de 14 a 17 anys i adults que no es desplacen al centre de treball, i a partir de les 19 fins les 21, pràctica esportiva.

Les mesures no tenen data d'aplicació, que dependrà de com evolucionin les dades

En la roda de premsa diària, Buch ha recordat que ja van fer una proposta de franges horàries pel que fa a la sortida dels infants, que "no es va respectar" per part de l'Estat. El conseller ha afirmat que encara no es donen les condicions per aplicar aquestes mesures, subjectes a l'evolució epidemiològica i a la situació del sistema sanitari.

Compatibilitzar els drets de tots els col·lectius

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha apuntat que han fet "un treball ordenat i coordinat" per compatibilizar els drets de tots els col·lectius en el procés de desconfinament gradual, "que durarà moltes setmanes". Així, la proposta de les franges horàries en el cas dels infants no s'orientava a separar-los per edats sinó a poder ordenar també la sortida d'altres col·lectius. "No es pot anar amb missatges simplistes. S'ha d'explicar a la gent que la complexitat hi és, però que tot ho podrem fer", ha puntualitzat, referint-se a la comunicació del Govern espanyol, que considera que no ho ha fet així. "Si tothom acaba barrejat, no estarem aconseguint l'objectiu, que és evitar aglomeracions i protegir els més vulnerables", ha afegit Vergés, a més de recordar que les mesures han de recollir les diferències territorials i la manera de viure a cada lloc.



Vergés ha recollit també la preocupació dels professionals sanitaris per mantenir-se actualitzats de les novetats científiques respecte als tractaments pel coronavirus, i ha explicat que amb aquest objectiu es va crear fa unes setmanes una comissió assessora de tractament farmacològic, que analitza diàriament les novetats, revisa les recomanacions internacionals i planteja a nivell setmanal diferents resultats a disposició dels hospitals catalans.

D'altra banda, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha informat que la Generalitat ha aprovat l'ampliació del programa Orfeu, en el marc del qual es farà un cribatge massiu de la població amb proves PCR. N'hi havia previstes 170.000, que s'amplien a 309.000, en el marge de sis setmanes. A més, s'ha duplicat el pressupost que hi estava destinat, amb 1,2 milions d'euros més. Budó ha recordat que aquest cribatge de la població permetrà "aïllar millor i reduir les taxes d'infecció" durant la fase de desconfinament.



Budó ha informat també que el Govern ha aixecat la suspensió d'obres, especialment en algunes carreteres, i també ha autoritzat al Departament d'Ensenyament a continuar amb els contractes previstos d'assistència tècnica, obres i reformes per tal que els centres estiguin apunt pel setembre, com estava previst.