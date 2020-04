Trilla demana a l'Estat que les autoritats locals puguin introduir correccions al pla de desconfinament

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha demanat que l'Estat doni directrius generals però que permeti l'aterratge del desconfinament a les autoritats locals. "Tan de bo es poguessin posar d'acord en una cosa relativament comuna, que es permeti una certa directriu general i que l'aterratge d'aquestes mesures amb petites correccions o matisos es pugui deixar en mans de les autoritats locals, i que això després serveixi perquè cadascú sigui responsable del que fa", ha indicat a Catalunya Ràdio.



Trilla espera que en lloc de retrets s'hagi pogut arribar a un punt en comú entre l'Estat i les autonomies durant la reunió que va tenir lloc dilluns a la tarda. Pel que fa a les franges horàries, ha insistit que tenen punts a favor i punts en contra, però ha subratllat que "si la gent fes el que toca, és igual que se surti a una hora o a l'altra". A més, ha puntualitzat que no tothom pot sortir a les hores indicades.

Sobre l'estudi serològic iniciat per l'Estat, ha remarcat que és una gran enquesta que proporcionarà una informació que ara mateix no es té i serà "de gran ajuda per entendre què ha passat fins ara en diferents zones i grups d'edat". Serà més fàcil prendre decisions si les xifres són molt altes o molt baixes, ha reconegut, que no pas intermèdies.



Pel que fa als anticossos que deixa el coronavirus, Trilla ha constatat que cal esperar una mica per saber si se'n generen i quant de temps duren. "Tothom pensa que sí, que per molt especial i estrany que sigui aquest coronavirus comparat amb els seus cosins, esperem que no s'aparti gaire i com a mínim ens doni una mena de treva immunitària durant un temps que no sabem encara quant serà", ha assenyalat.

En preguntar-li pel repunt en les morts a l'Estat, el cap d'Epidemiologia del Clínic ha defensat que cal tenir una "certa visió de conjunt a llarg termini", i estudiar si es tracta d'un canvi petit de tendència que no es manté en el temps. Una altra cosa seria que fos un augment "constant", ha dit. Ara mateix, al seu parer, "podria entrar dintre d'una variabilitat fins a un cert punt normal".



Trilla ha explicat que el Ministeri de Sanitat ha fet canvis metodològics a l'hora de comptar, perquè primer només incloïa els infectats amb una prova PCR positiva, però després també va afegir-hi els que tenien una prova serològica, i ara ha tornat enrere. "Són ajustos metodològics que segons la font no permeten interpretar bé la xifra", ha admès.