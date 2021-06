Barcelona i la resta de municipis metropolitans mantindran les platges obertes per la revetlla de Sant Joan. Així ho han explicat aquest dimecres el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, i el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, després de reunir-se amb representants d'altres ajuntaments del litoral metropolità. Ara bé, Batlle ha avançat que en el cas de Barcelona preveuen controls d'accés perquè l'ocupació de l'espai es faci "de forma ordenada" i ha dit que no es permetran begudes alcohòliques, tendes de campanya ni aparells musicals. El tinent d'alcaldia també ha dit que tot i la recomanació de Protecció Civil de tancar les platges tots els municipis han coincidit que "difícilment era viable" tancar-les.

Batlle ha recordat que ja fa prop d'un mes que es va aixecar el toc de queda i cal recuperar "certa normalitat" en l'ocupació dels espais. A més, creu que l'esponjament evitarà les concentracions. En la mateixa línia s'ha expressat Badia, que ha destacat que tots els municipis han coincidit que mantenir les platges obertes contribuirà a "obrir el màxim d'espai possible".



El regidor, que també ocupa el càrrec de vicepresident d'Ecologia de l'AMB, ha subratllat també la "bona entesa" metropolitana i ha indicat que espera que els propers dies hi pugui haver "guies o referències" compartides pels diversos municipis.

Controls d'accés i prohibició d'alcohol

Després de la reunió, a la qual hi han assistit representants de Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat, Barcelona, Badalona i Sant Adrià de Besòs, Batlle ha dit que la capital catalana treballa en un dispositiu de cara la revetlla que controlarà l'accés a les platges i prohibirà entrar-hi amb alcohol, tendes de campanya o aparells musicals. El dispositiu encara s'ha "d'afinar" però també es restringirà molt l'accés de vehicles.



El dispositiu el farà la Guàrdia Urbana de Barcelona des de primera hora de la tarda, i Badia ha indicat que el control d'accés es farà amb els controls ja existents ara per l'aforament i, a més, hi haurà una "vigilància activa". Tot plegat, ha afegit, es traduirà en els municipis metropolitans a treballar "més que mai" per reduir l'accés, la mobilitat, fer controls d'accés i que la revetlla sigui "el més tranquil·la possible".