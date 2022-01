Un festival del País Valencià ja ven entrades per a l’estiu sense ni haver presentat el permís d’activitats

L’Octopus Festival ja té web i s’anuncia a les xarxes. Serà entre el 8 i l’11 de juliol a Tavernes de la Valldigna (Safor) i es presenta com "el festival de Hardstyle més gran d’Espanya" –espera reunir 15.000 persones- i comptarà amb grups com Angerfist, Headhunterz i Sub Zero Project, entre les més de 70 propostes que oferirà. També es poden comprar ja les entrades per preus que oscil·len entre els 60 i els 160 euros (l’organització avisa que els preus poden pujar més endavant), sense comptar suplements extres per accedir als banys premium (25 euros) o al pàrquing (12 euros).

Al web de l’esdeveniment, també s’avisa que "és 100% segur que Octopus 2022 es realitzarà amb total normalitat" i que només variaran algunes condicions segons com estiga la situació epidemiològica en aquelles dates. El que no explica el web és que Octopus Festival no té cap permís per la seua realització. I és que, com confirmen des de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, ni tan sols ha presentat la sol·licitud.

"Si compleixen amb tots els requisits, faran el festival, i si no, no. És així de senzill"

Sí que estan en converses amb el consistori i aquest els ha fet arribar les especificacions necessàries per obtenir els permisos, com les possibles afeccions ambientals, un pla de mobilitat, prevenció de risc d’inundacions i estudis sobre possibles afeccions al patrimoni i al sòl forestal. "Si compleixen amb tots els requisits, faran el festival, i si no, no. És així de senzill", ha explicat a Públic Josep Llàcer, primer tinent d’alcalde de Tavernes de la Valldigna. Pel que fa a la venda d’entrades, assegura que aquest és un procediment normal, ja que "no podrien vendre totes les entrades l’últim dia" i que el fet que hi haja 15.000 persones amb entrades comprades i bitllets per vindre a Tavernes no li suposa cap pressió a l’hora de denegar els permisos "si l’empresa no compleix".

Aquesta és la por que manifesten des de la plataforma Per una Vall Digna, creada precisament arran de la preparació d’un espai per acollir festivals com l’Octopus i altres. Per argumentar-ho exposen els casos del Festival Marenostrum a Alboraia (València) i Cabo de Plata a Barbate (Cadis), el 2016. Malgrat que es volien realitzar en espais protegits, van començar a vendre les entrades sense obtenir els permisos i quan les autoritats van voler evitar-ho, el que era una simple qüestió administrativa s’havia convertit en un important problema polític i d’ordre públic. En el cas valencià, va aconseguir negociar-se un canvi d’ubicació in extremis i no sense conflicte. Però en l’andalús, més de 30.000 persones van acampar en una zona natural on estava prohibit sense que la Junta pogués impedir-ho.

Dunes protegides

"Milers de persones que vinguen al festival creuaran les dunes per poder anar a la platja, afectant greument un entorn on nidifica el corriol camanegre"

Des de la plataforma veïnal al·leguen precisament que l’espai del festival es troba adjacent a les Dunes de la Safor, espai protegit per la Xarxa Natura 2000 i declarat Zona d’Especial Conservació per la Generalitat el 2020. "Milers de persones que vinguen al festival creuaran les dunes per poder anar a la platja, afectant greument un entorn on nidifica el corriol camanegre", explica l’activista Carme Melo. Per a la plataforma, aquests esdeveniments massius "no haurien de poder-se realitzar en espais no urbanitzats. Ells venen precisament que ho faran en espais paradisíacs, però això acaba suposant un abús privat dels espais ecosistèmics".

Les queixes no venen soles per l’Octopus Festival, sinó que aquest ve acompanyat per la creació d’un espai permanent per a festivals, el que temen que incremente l’oferta d’aquest tipus d’oci. "No estem en contra de la música ni la cultura, però és obvi que l’escala importa i tenir sis o set macrofestivals en un sol estiu tindrà un impacte enorme en molts sentits", continua Melo.

Fins ara, Tavernes de la Valldigna és la seu de tres festivals: el Festivern, l’Iboga i el Mediterránea Festival. Els dos darrers han de canviar la ubicació després que una sentència judicial donara la raó a un grup de veïns que van denunciar les molèsties que provocaven. Ara, amb el nou recinte el problema se solucionaria, però implica sumar-hi l’Octopus, a més d’altres com el Zevra Festival, ambdós produïts per l’empresa Crean Fun Time SL, amb seu a Cullera i responsable del Medusa Festival, on s’arriben a ajuntar fins a 300.000 persones. Des de l’Ajuntament asseguren que el Zevra Festival està aturat "fins que no s’aprove el projecte de l’Octopus", però la web del festival ja anuncia que començarà a vendre entrades a partir del 6 de febrer.

"No estem en contra de la música ni la cultura, però és obvi que l’escala importa i tenir sis o set macrofestivals en un sol estiu tindrà un impacte enorme en molts sentits"

Mentrestant, Crean Fun Time SL ja ha començat els espais de desbrossat i aplanat dels terrenys de la zona coneguda com els Marenys, on el 2007 s’hi va aprovar un PAI que mai va executar-se. La majoria dels terrenys, en mans de bancs i immobiliàries, s’han llogat a la promotora, encara que alguns veïns han denunciat que s’ha entrat als seus terrenys sense autorització. Una situació que des del consistori asseguren que s’ha resolt. "És un terreny urbà i a més molt degradat, s’hi ha produït algun incendi molt greu", explica Llàcer a l'hora de defensar la idoneïtat de la zona escollida per al recinte de festivals. Des de la plataforma, en canvi, es denuncia que "s’han produït danys en camins, canaletes de reg, murs i sèquies. I les màquines han esborrat les fites d’alguns terrenys, fent impossible, en alguns casos, la identificació dels límits de les terres".

Des de la plataforma demanen una ubicació alternativa per als festivals i proposen l’aparcament de l’estació de tren, "lluny del nucli urbà i d’espais naturals", encara que sobretot posen l’accent en un decreixement en la política de festivals, tant en el número com en el seu volum.