El Festival de Sitges reunirà noms com Lee Unkrich, Álex de la Iglesia o Pablo Berger

Lee Unkrich, Pablo Berger, Carlota Pereda, Álex de la Iglesia, Jessica Hausner, Bertrand Mandico o Mary Lambert són alguns dels grans noms de la indústria que participaran en el Festival de Sitges aquest 2023. El certamen ha presentat un avançament de la programació de la 56a edició, que se celebrarà del 5 al 15 d'octubre.

El Festival Internacional de Cinema Fantàstic oferirà una programació "molt diversa" temàticament i geogràficament que recollirà les tendències del fantàstic. Es fixarà en pel·lícules dirigides per dones i produccions de països emergents. Entre les propostes hi haurà la segona temporada de la sèrie d'HBO Max 30 monedas d'Àlex de la Iglesia, el nou film de Carlota Pereda La ermita o Robot dreams de Pablo Berger.

El director artístic del Festival de Sitges, Ángel Sala, i la directora de la fundació, Mònica Garcia Massagué, han destacat en roda de premsa les produccions que formaran part de la programació com la sèrie de Berto Romero El otro lado o el thriller sobrenatural de Tomás Peña Romancero. Cinc anys després de la seva última pel·lícula, el festival rebrà F. Javier Gutiérrez amb La espera. D'altra banda, l'edició també es fixarà en l'obra d'Álex de la Iglesia amb el 30è aniversari d'Acción mutante i l'eterna polèmica de Tinto Brass Caligula: the Ultimate cut.

Pel que fa al fantàstic francès, de la darrera edició de Canes arribarà la natura en venjança d'Acide de Just Philippot, La "desesperant" The animal kingdom de Thomas Cailey o la "lliure" i "bàrbara" Conann de Bertrand Mandico. D'altres films que estan marcant tendència en el fantàstic hi veurem Late night with the devil de Carmeron i Colin Cairnes, Sleep de Jason Yu, Riddle of fire de Weston Razooli o Brujería de Christopher Murray.

Aquest dijous també s'han presentat tres versions diferents al cartell de Sitges que es va presentar al Festival de Cannes. Com detalla el festival, es reforça l'aposta per la sang i un vermell intens que impregna unes mans posades de tal forma que ens poden recordar "el vol amenaçador de Els ocells d'Alfred Hitchcock".

Noms com Lee Unkrich

Però un dels noms més destacats de l'edició serà Lee Unkrich, pilar fonamental de l'etapa d'or de Pixar, que mostrarà els seus coneixements de El resplandor de Stanley Kubrick. La primera dona que va dirigir un llargmetratge de zombies Mary Lambert, Lamberto Bava o el Premi Nosferatu Barbara Bouchet seran alguns dels principals noms, a més de la visita de Charles Band. Les visites d'artistes nord-americans poden quedar condicionades i "afectar" el festival si la vaga de guionistes i actors de Hollywood s'allarga.

Premis SGAE Nova Autoria

La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) i la Fundació SGAE organitzaran la 23a edició dels Premis SGAE Nova Autoria conjuntament i en el marc del Festival de Sitges. Reconeixen les tres categories autorals de les produccions audiovisuals de l'alumnat de les escoles i universitats de cinema de Catalunya, enguany amb 39 treballs de 18 centres. Entre el jurat hi haurà el director Jaume Balagueró, la guionista Marta Grau i el compositor de cinema Alfonso de Vilallonga.