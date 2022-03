La Fiscalia arxiva les investigacions sobre Joan Carles I, que es lliura d'un procés penal

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha arxivat les tres diligències d'investigació que mantenia des de fa dos anys sobre les activitats econòmiques de Joan Carles I. El fiscal en cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón, signa l'arxiu de les tres diligències prejudicials, deixant constància que no es presentarà querella contra el rei emèrit.

La Fiscalia del Suprem investigava el suposat cobrament de comissions per la concessió de les obres de l'AVE a la Meca a empreses espanyoles; el presumpte ús per part de Joan Carles I i altres familiars de targetes de crèdit opaques; i l'existència d'un compte amb 10 milions d'euros a nom de Joan Carles de Borbó al paradís fiscal de l'illa de Jersey. Aquests tres assumptes quedarien sense investigació judicial, ja que la Fiscalia no presentarà contra el rei emèrit denúncia o querella criminal.



