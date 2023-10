La Fiscalia demana arxivar la querella contra Colau interposada pel fons voltor que va desnonar el Bloc Llavors

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha demanat arxivar la querella presentada contra l'exalcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i els exregidors Marc Serra i Lúcía Martín, per l'actuació del govern municipal amb el Bloc Llavors. El fons voltor Vauras Investment SL va denunciar l'Ajuntament perquè l'havien sancionat per no oferir lloguer social a les famílies vulnerables que van ser desnonades el 2020.

Tot i que inicialment el jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona va desestimar la querella, l'Audiència de Barcelona va accedir a reobrir-la únicament per prevaricació i coacció relacionats amb una sèrie d'expedients administratius. Ara, un cop finalitzada la instrucció i la petició de sobreseïment formulada per les defenses, el ministeri públic ha demanat el seu arxivament en considerar que els delictes "no han quedat acreditats".

No hi ha gravacions i no hi van participar els querellats

Pel que fa a les presumptes coaccions dirigides a la cessió d'immobles per a lloguer social, la Fiscalia ha apuntat que la querellant "mai va aportar les gravacions on suposadament es cometien". Tot i que ha reconegut que tres anys més tard sí va presentar les transcripcions de les mateixes, ha dit que "no tenien el caràcter intimidatori necessari per considerar comès el delicte". A banda, ha afegit que a les mateixes no hi va participar l'exalcaldessa "ni directa ni indirectament".

En relació amb la tramitació dels expedients municipals, tan sancionadors com d'obres, el ministeri públic ha conclòs que no s'aprecia l'existència dels elements del delicte de prevaricació i ha remarcat que en la majoria de procediments "ni tan sols van participar la majoria dels querellats".

Més d'una desena de casos contra Colau arxivats

Tant Colau com els regidors de Sants-Montjuïc, Marc Serra, i d'Habitatge, Lucía Martín, van negar les acusacions. L'exalcaldessa va rebutjar haver intervingut en la concessió de llicències d'obres al fons i haver-se reunit amb els seus representants, i va explicar que, des que va arribar a l'alcaldia, tenia delegades les funcions en matèria de concessió de llicències.

L'antic govern municipal acusa el fons voltor de lawfare, o el que és el mateix, la instrumentalització de la justícia amb finalitats polítiques o ideològiques. Amb aquest, ja són més d'una desena de casos els que han sigut arxivats.

L'Ajuntament va multar Vauras amb sancions per valor de 417.000 euros per no oferir lloguer socials a les famílies denonades

Vauras va comprar el 2019 el conegut com a Bloc Llavors, un edifici al Poble-Sec. Hi vivien diverses famílies, algunes de les quals amb situació de vulnerabilitat acreditada, cosa que els donava dret a un lloguer social en base a la llei 24/2015, vigent en aquell moment a tot Catalunya. Incomplint-la, Vauras no els hi va oferir i les va desnonar.

L'Ajuntament el va multar amb sancions per valor de 417.000 euros que va haver de retirar posteriorment per ordre judicial. La llei amb què s'amparaven va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional, tot i que després el Parlament la va recuperar amb una nova norma. L'obligació als grans tenidors d'oferir lloguer social a les famílies vulnerables ha estat vigent intermitentment, fortament contestada pel sector immobiliari.