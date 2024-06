La Fiscalia demana al TSJC amnistiar Mas, Ortega i Rigau en la causa de la consulta del 9-N

La Fiscalia Superior de Catalunya ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que apliqui la llei d'amnistia a l'expresident del Govern Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega, i l'exconsellera d'Educació Irene Rigau, segons ha avançat El Periódico. En el seu cas, havien estat condemnats per la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014.

La notícia arriba després de dues setmanes d'entrada en vigor de la norma, i quan ja s'han executat totalment les condemnes d'inhabilitació per un delicte de desobediència al Tribunal Constitucional. Cal recordar que aquestes penes pel 9-N van ser rebaixades pel Tribunal Suprem el 2018: a un any i un mes d'inhabilitació per Mas, a nou mesos per Ortega i a sis per Rigau.

Segons el mitjà, el Fiscal exposa en el seu escrit que la conducta dels tres exmembres del Govern entra plenament a la llei d'amnistia, en haver estat condemnats per desobediència. Això no obstant, cal recordar que la norma no els dona dret "a la restitució de les multes pagades": eren de 36.000 euros per a Mas, 30.000 euros per a Ortega i 24.000 euros per a Rigau.

Primers amnistiats i peticions

La decisió arriba en una setmana en què s'ha començat a aplicar la llei d'amnistia, després de la seva entrada en vigor fa més de dues setmanes. L'exconseller Miquel Buch va ser un dels primers beneficiats, així com diversos manifestants independentistes. D'altra banda, aquest mateix dijous la Fiscalia de l'Audiència Nacional també va demanar amnistiar els CDR acusats de terrorisme de l'operació Judes, i la Fiscalia Superior de Catalunya en els casos de Josep Maria Jové, Lluís Salvadó i Natàlia Garriga, acusats pels preparatius del referèndum de l'1 d'Octubre.