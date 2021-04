La Fiscalia es querella contra un exsecretari general de l’Esport per un suposat desviament de fons al Procés 

La Fiscalia ha presentat una querella contra l'exsecretari general de l'Esport de la Generalitat Ivan Tibau i cinc persones més per presumpte desviament de fons públics al Procés, segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar l'ACN. En concret, el text del ministeri públic afirma que a través de l'empresa pública de l'àmbit esportiu Equacat, que gestiona el Canal Olímpic de Castelldefels, Tibau va ordenar que es pagués una factura de prop de 18.000 euros a la firma de missatgera Unipost per serveis vinculats al "Procés d'independència instigat" pel Govern. En concret, el fiscal fa referència a la consulta del 9-N impulsada pel govern d'Artur Mas el 2014.

Segons el rotatiu barceloní, el fiscal Fernando Maldonado no detalla quins són els serveis que Unipost va prestar per a aquella denominada consulta participativa però els situa entre el 3 i el 8 de novembre, per la qual cosa considera que podrien estar-hi vinculats. A més, el ministeri públic considera que per tal de fer els pagaments, es van establir un seguit de conceptes a les factures per activitats que "sempre" feia Correus, com ara el repartiment de correspondència del club de pàdel, del casal de Nadal o d'activitats extraescolars.

La Fiscalia també denuncia, a la mateixa querella, el directiu d'Unipost Pablo Raventós -també processat per desobediència i malversació en relació al referèndum de l'1-O- i l'exsots director de l'empresa pública Equacat Xevi Ardite. Igualment, el ministeri públic s’ha querellat contra els exmàxims responsables del Club de Tir Cassalot de Torà, de Lleida, el Club Ciclista Sant Boi i el Club Poliesportiu i Cultures Les Peces, de Tarragona, per haver rebut fons d'Equacat per uns suposats patrocinis del Canal Olímpic que no es van fer. La Fiscalia assegura que aquesta pràctica "amagava" la voluntat de fer una subvenció pública, cosa que considera que Equacat no pot fer. Els patrocinis van dels 2.000 als 5.455 euros.



La querella es va presentar el 17 de juliol de l'any passat i va recaure en el jutjat d'instrucció número 5 de Barcelona, que es va inhibir en favor de l'1, que ja investiga assumptes relacionats. El seu titular l'ha unit a la investigació per presumpte frau de subvencions de la Diputació de Barcelona en l'època de CiU.