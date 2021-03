L'Advocacia de l'Estat reactiva la tramitació dels indults dels presos polítics amb un informe en què no es posiciona

No es pronuncia sobre la conveniència o no dels indults, però afirma que el "dany econòmic" dels fets de 2017 ja està reparat. Amb aquest, el Suprem completa els informes que necessitava, entre els quals el de la Fiscalia i el Tribunal de Comptes, per emetre el seu dictamen. El Govern espanyol tindrà l'última paraula.