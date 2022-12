El fons voltor Azora, a judici pels "abusos" als llogaters

La Silvia Torres porta quasi sis anys vivint a un pis a Granollers que en un inici li costava 385 euros mensuals. El propietari era Banc Sabadell, però quan faltava poc perquè se li acabés el contracte, el va vendre al fons voltor Azora. Si volia renovar i quedar-se a casa seva, aquesta empresa va notificar a la Silvia que li pujaria el lloguer a 690 els següents tres anys, i a 897 els quatre que quedarien fins a la seva finalització. "Jo era conscient que hi hauria una pujada, però triplicar el lloguer és una altra cosa. Aquest pis no ho val", explica la Silvia per telèfon a Públic.

Silvia: "Agafar les maletes i marxar seria el més fàcil, però això era una injustícia i calia denunciar-ho"

Tot el procés de renovació va estar marcat per la "poca transparència" del fons. La Silvia no va poder veure el contracte fins el dia de la signatura, i tampoc el podia treure de l'oficina si no era firmat. Un cop ja segellat, el va portar a un advocat, que va constatar que hi havia una sèrie de "clàusules abusives" i estava "totalment desequilibrat" pel que fa a les obligacions d'arrendador i arrendatari.



És per això que la Silvia, juntament amb el Col·lectiu Ronda i el Sindicat de Llogateres, ha assegut Azora a la banqueta dels acusats en un judici pioner que es va dur a terme el novembre i que ha quedat vist per sentència. "Agafar les maletes i marxar seria el més fàcil, i és el que van haver de fer altres veïns. Però vaig pensar que això era una injustícia i que calia denunciar-ho", explica la demandant.



Fa més de dos anys que van interposar la demanda, però el procés s'ha allargat més de l'habitual degut a la pandèmia. El judici ha arribat en un moment en què els preus dels lloguer estan en màxims històrics mentre el Govern espanyol debat si regular-los o no.

Aquest judici podria marcar un precedent davant d'uns abusos immobiliaris que no afecten només a la Silvia, sinó també a milers d'arrendataris d'Azora i d'altres fons voltor, propietaris de bona part dels pisos de lloguer arran de la seva entrada al mercat de l'habitatge posterior a la crisi de 2008. "Són molts els contractes d'arrendament en mans d'aquests fons, i si no s'aturen aquestes pràctiques, es poden anar generalitzant", adverteix en un trucada amb Públic Montse Serrano, advocada del Col·lectiu Ronda. D'aquest judici esperen que en surti una sentència que pugui dissuadir-los a l'hora d'incloure aquests tipus de clàusules.

Fins a deu clàusules "abusives" i "fraudulentes"

No es tracta només de la pujada del lloguer. Els col·lectius han denunciat fins a deu clàusules "abusives i fraudulentes" incloses al contracte de la Silvia que denuncien que atempten contra els drets dels llogaters. Una d'elles és, per exemple, que l'inquilí hagi d'assumir l'assegurança d'impagament.

També que es declari que el contracte ha estat negociat lliurement entre les dues parts, quan la Silvia no va poder ni tan sols accedir al text abans de la seva firma. La possibilitat que es quedin la fiança, el cobrament d'una penalització alta per la demora en el retorn de les claus o l'autorització per incloure el llogater al registre de morosos són altres de les qüestions.

Serrano: "Succeeix en major mesura en fons voltor perquè no hi ha capacitat de negociació"

"Es tracta de clàusules que poden ser nul·les, i succeeix en major mesura en fons voltor perquè no hi ha capacitat de negociació", sosté Serrano. "No vaig tenir opció de negociar res ni parlar amb cap interlocutor", confirma la Silvia.



Es tracta d'unes pràctiques que normalment no es denuncien pels costos que suposa, a diferents nivells, i el sector immobiliari ho sap: "Si són abusos que no tenen gran rellevància econòmica, pensen que hi haurà arrendataris que no ho tiraran per la via judicial". Això fa que se segueixin aplicant: "Animem que es denunciïn aquestes pràctiques perquè és la manera d'erradicar-les", afirma Serrano.

Ronda està ja preparant altres demandes similars. No saben quan sortirà la sentència, però estan satisfetes amb com va anar el judici: "Les sensacions són bones, perquè estic convençuda que tenim raó", diu l'advocada.



Si es guanya, s'anul·laran les clàusules abusives de la Silvia i no es podrà efectuar la pujada del gener, i també se li haurà de retornar la quota de l'assegurança d'impagament. Però el més important és la possibilitat que generi un precedent de cara a la firma dels nous contractes. "Aquestes empreses juguen amb la desconeixença de milers de persones sense recursos, però no vull passar per l'aro. No demano un regal, reclamo un preu coherent i segons el preu per metre quadrat", conclou la llogatera.