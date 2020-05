Front comú dels partits sobiranistes de tot l'Estat i Podemos per demanar la llibertat dels Jordis

Manifest conjunt entre els partits sobiranistes de tot l'Estat i Unidas Podemos per reclamar l'alliberament de l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La formació liderada per Pablo Iglesias ha signat un document al costat d'ERC, Junts per Catalunya, la CUP, el PNB, EH Bildu, BNG, el Bloc Nacionalista Valencià (partit que forma part de la Coalició Compromís) i Más País per demanar al Govern espanyol i al Tribunal Constitucional (TC) "la posada en llibertat immediata" dels dos líders independentistes, condemnats a nou anys de presó i nou d'inhabilitació pels fets del referèndum de l'1 d'octubre.



Tot i que Unidas Podemos ja s'havia mostrat a favor de la llibertat de Sànchez i Cuixart, és el primer cop que s'escenifica un bloc conjunt entre els partits sobiranistes i els de Pablo Iglesias a favor de la seva llibertat, marcant així les diferències amb el PSOE dins del Govern espanyol en aquesta qüestió.

El manifest cita l'informe d'Amnistia Internacional sobre Cuixart i Sánchez en el qual es demana el seu alliberament. Reclama que el Tribunal Constitucional el tingui en compte, després que els dos líders presentessin un recurs d'empara contra la sentència davant l'alt tribunal i aquest l'admetés. Els partits signants es fan ressò de les conclusions de l'organització en defensa dels drets humans, que assegura que la sentència suposa "una restricció desproporcionada dels seus drets a la llibertat d'expressió i reunió pacífica" i "no compleix amb els requisits dels instruments internacionals de drets humans".

Per contra, denuncien que la Fiscalia General de l'Estat i la Fiscalia del Tribunal Constitucional s'hagin pronunciat negativament sobre la possibilitat que Cuixart pugui tenir llibertat condicional mentre el TC resol el recurs contra la sentència.



Per aquest motiu, reclamen al Govern espanyol -del qual Unidas Podemos en forma part- abordar "la posada en marxa de mecanismes jurídics, en l'àmbit de les seves competències" per derogar o reformar el delicte de rebel·lió i sedició: "La seva aplicació tal com la interpreta el Tribunal Suprem en el cas dels Jordis resulta contrària al principi de legalitat", assegura el text. També demanen que s'agilitzi l'aplicació del "Pla de desescalada aprovat per Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'interior per facilitar que tots els presos en situació de semillibertat puguin gaudir de permisos per sortir de la presó" i confinar-se als seus domicilis, com és el cas de Cuixart i Sànchez.



Podeu consultar el manifest aquí: