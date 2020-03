La jutgessa rebutja la petició de la Fiscalia i avala que Cuixart surti de la presó per anar a treballar 

La jutgessa de vigilància penitenciària ha rebutjat el recurs de la Fiscalia i ha autoritzat l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Això li permet sortir de la presó de Lledoners cinc dies a la setmana, durant nou hores i mitja per jornada, per anar a treballar. Aquesta resolució podria obrir el camí a l'aplicació del 100.2 als sis presos polítics independentistes a qui també se'ls hi ha implementat aquesta mesura.



En una resolució, la titular del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya avala la decisió de la junta de tractament de la presó de Lledoners de flexibilitzar el règim penitenciari del pres polític en concloure que presenta un risc de reincidència baix, si bé insta al centre a comunicar-li setmanalment la valoració de com evoluciona l'intern.



"El que el ministeri fiscal no va aconseguir que s'admetés en la sentència condemnatòria s'intenta ara aconseguir en fase penitenciària, mantenint una oposició fèrria a tot allò que suposi facilitar sortides del centre", ha afegit. La jutgessa insisteix que la Fiscalia no pot pretendre canviar les idees de Cuixart, i avisa que això atemptaria contra els més elementals drets fonamentals.

En la seva interlocutòria, la magistrada reitera que l'intern mostra bona conducta i reconeix els fets provats de la sentència, assumeix les conseqüències dels seus actes i mostra motivació pel canvi. Que digui que "ho tornaria a fer", continua, és una expressió del seu pensament polític que no implica que hagi de participar en un alçament tumultuari, segons recull l'informe del psicòleg de Lledoners.



En aquest sentit, apunta que el fet que Cuixart no mostri penediment i defensi la seva innocència "és un pensament i decisió legítims, ja que la normativa penitenciària no imposa l'obligació al condemnat de penedir-se ni de declarar-se culpable". Així mateix, reitera que no hi ha cap programa ni tractament sobre el delicte de sedició, i apunta que potser el podria haver plantejat la Fiscalia.



El passat 13 de febrer, Cuixart va ser el primer dels nou presos polítics en sortir de la presó per anar a treballar unes hores al dia en aplicació de l'article 100.2, una mesura que també s'ha aprovat per als exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Joaquim Forn, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez.