La Fundació Espacio Público organitza un debat sobre clima, sostenibilitat i transició energètica

La crisi climàtica i la lluita per un desenvolupament energètic sostenible són dues de les qüestions que més impacte generen a la societat. La Fundació Espacio Público conjuntament amb el diari Público organitzen una jornada de debat el dimarts 17 de gener a l'edifici CaixaForum de Madrid. L'acte, estructurat en dues taules rodones, comptarà amb la participació de diferents periodistes, investigadors, analistes i responsables del Govern espanyol, que aportaran les perspectives sobre la qüestió. Les entrades ja estan disponibles, són gratuïtes i es poden reservar mitjançant aquest enllaç web.

La cita començarà a les 16.30 hores, amb una presentació que anirà a càrrec de Lourdes Lucía, vicepresidenta de la Fundació Espacio Público, i Virginia Pérez Alonso, directora del diari Público. També hi participarà Antonio Turiel, investigador científic a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, i mitjançant un vídeo, la vicepresidenta tercera del Govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.

Cartell de la jornada de debat 'Com transitar cap a un model energètic sostenible i just?'. — Públic

La primera taula de debat, moderada per Ana Pardo de Vera, directora corporativa de Público, tractarà el tema de la transició ecològica. Amb el títol 'Posar la vida al centre' comptarà amb les intervencions de Pedro Arrojo, relator especial de les Nacions Unides sobre els drets humans per l'accés a l'aigua potable i al sanejament, Alicia Puleo, filòsofa ecofeminista i catedràtica de la Universitat de Valladolid, Antonio Turiel, investigador científic del CSIC, i Eva Saldaña, directora executiva de Greenpeace Espanya.

El segon dels seminaris estarà conduït per Lídia Penelo, periodista i membre de la Fundació Espacio Público. En aquest debat, que porta per nom 'La transició energètica i la nova era de l'ecocè', hi participaran Rosa Fraga, arquitecta i membre de la Plataforma per un Nou Model Energètic, Manuel Garí, economista ecosocialista, Irene Calvé Saborit, enginyera industrial, i Juantxo López de Uralde, coordinador d'Alianza Verde.

Per tancar l'acte, prendran la paraula Cristina Narbona, vicepresidenta primera del Senat, Ignacio Álvarez Peralta, secretari d'Estat de Drets Socials, i Orencio Osuna, director de la Fundació Espacio Público. Els participants analitzaran els reptes que planteja la crisi energètica actual que afecta la Unió Europea i proposaran solucions per construir un model de societat més just, equitatiu i respectuós amb el planeta.