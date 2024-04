La Generalitat denega l'ERTO de Freixenet a 615 treballadors perquè no veu acreditada la força major per la sequera

La Generalitat de Catalunya ha denegat l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que afectaria a 615 treballadors de Freixenet perquè no veu acreditada la causa de força major per la sequera que va argumentar la companyia. El Govern ha comunicat al grup productor de cava que no veu els elements "imprevisibles i inevitables" per justificar un expedient de força major ordinari, segons confirmen fonts del Departament d'Empresa i Treball.



Aquest tipus d'expedients per aturar o reduir la producció són els únics que requereixen el vistiplau d'aquest departament del Govern de la Generalitat. No és així en el cas dels expedients per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (etop), en els quals la conselleria no està obligada a autoritzar-los, i que obliguen a negociar amb els sindicats durant 15 dies.

En aquest sentit, Freixenet ja ha confirmat que sol·licitarà ara un altre expedient ara per motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció pels efectes que provoca la "greu manca de raïm i vi base, provocada per una sequera extrema". Segons un comunicat, també "continuarà les negociacions" amb el comitè d'empresa i amb els sindicats.

Freixenet detalla que la sequera ja ha acumulat un dèficit equivalent a 80 milions d'ampolles en el conjunt del sector. Henkell Freixenet va facturar 1.230 milions l'any passat, un creixement de més del 4% amb relació a l'any anterior.

CCOO està d'acord amb la resolució de la Generalitat i ha instat l'empresa a asseure's "de manera immediata" a negociar amb els sindicats.