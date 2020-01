La Generalitat manté el risc baix pel coronavirus a Catalunya

Aquest dijous l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha convocat el Comitè d'Emergència per decidir si constitueix una Emergència de Salut Pública d'Abast Internacional (PHEIC, en les seves sigles en anglès), després de dies d'alerta per la propagació del coronavirus, que té el seu focus a la ciutat de Wuhan, a la Xina. Es tracta de la categoria màxima d'alerta, que la setmana passada el mateix comitè va rebutjar en considerar que l'emergència es focalitzava només a la Xina.



En aquests moments, el gruix d'afectats segueix estant al gegant asiàtic. Ara mateix, però, també existeixen casos a Tailàndia, el Japó, Corea del Sud, Taiwan, i altres països de l'entorn més proper. També hi ha casos registrats al Canadà i els Estats Units, a França i a Austràlia.



De moment, a Catalunya no s'ha registrat cap cas, després que el Departament de Salut descartés que el pacient ingressat a l'Hospital Clínic hagués contret el coronavirus després de viatjar des de Wuhan i presentar símptomes uns dies després d'arribar a Barcelona. El Departament assegura que "actualment es considera que l'impacte per a la salut pública en cas de detectar-se un cas important és baix per Catalunya i per la resta de l'Estat".



Segons Salut, els símptomes que presenta un malalt per coronavirus són tos, mal de coll, febre i sensació de falta d'aire. En els casos més greus, pot arribar a provocar una pneumònia, dificultats greus per respirar, insuficiència renal, o fins i tot, la mort. De moment, el coronavirus ja ha causat 170 morts a tot el món. Aquestes afectacions més greus acostumen a causar-se a persones més grans o que pateixen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d'immunitat.

La Generalitat també ha fixat un protocol d'actuació per als professionals sanitaris, en cas de detectar una possible infecció. El centre sanitari ho comunicarà a la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya que, en cas de confirmar el cas, farà que l'Agència de Salut Pública declari l'alerta. A més, també se seguiran les mesures de prevenció i control: aïllament i seguiment dels seus contactes.



Pel que fa a les mesures de protecció genèriques, el Departament de Salut recomana realitzar higiene de mans freqüent, especialment després de contacte directe amb persones malaltes; evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria, com ara tos o esternuts; mantenir una distància d'un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda; tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús en tossir o esternudar i rentar-se les mans.



Segons el Ministeri de Sanitat espanyol, la sospita per infecció de coronavirus es complirà en cas que es compleixi un dels criteris exposats: que tingui història de viatge a la ciutat de Wuhan en els 14 dies previs a l'inici dels símptomes, que hagi estat en contacte estret amb un cas confirmat, que presenti alguns dels símptomes clínics relacionats amb la infecció, o que sigui confirmat pel laboratori.

Les mesures dirigides a la prevenció i control de la infecció fixades pel Ministeri també contemplen l'aïllament i l'ús de la mascareta quirúrgica als hospitals, dotar amb equipament personalitzat als metges que tractin amb el pacient i equipar ambulàncies per fer transports de manera específica, entre d'altres.



El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha volgut enviar un missatge de "tranquil·litat" a la població espanyola, assegurant que l'Estat està "preparat" per actuar en el cas que es registri algun cas de coronavirus al país.



Per altra banda, els ciutadans espanyols que es troben a la ciutat de Wuhan seran repatriats aquest dijous en una operació conjunta amb altres països de la Unió Europea. Aterraran aquest divendres al matí i seran posats en quarantena a l'hospital militar Gómez Ulla de Madrid durant 14 dies.

Suspenen la celebració de l'Any Nou xinès a Barcelona

Davant l'alerta mundial pel coronavirus, la Federació d'Associacions Xineses d'Espanya ha decidit suspendre l'arribada de l'Any Nou xinès a Barcelona, que s'havia de celebrar aquest dissabte. La decisió s'ha pres en solidaritat amb l'impacte que està tenint la infecció a escala mundial i a la Xina. A més, l'ambaixada xinesa havia aconsellat cancel·lar-la.



La decisió s'ha pres en una reunió de les entitats culturals i organitzacions com la Fundació Institut Confuci de Barcelona i Casa Àsia, amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona. Enguany se celebrava l'entrada de l'any 4.718 segons el calendari tradicional xinès, l'any de la Rata. Va començar el 25 de gener i durarà fins al dia 11 de febrer de 2021.

Mascaretes preventives als aeroports

El Ministeri de l'Interior ha pres mesures als punts fronterers, com ara repartint material de prevenció als cossos de seguretat presents. En un informe, datat del 24 de gener i que no s'ha començat a aplicar fins aquest dimarts, fixa la utilització de "guants de nitril d'un sol ús durant els escorcolls a persones o la inspecció d'equipatges, la utilització de mascaretes "FPPP 2" o el control de la documentació a tots els passatgers procedents de qualsevol ciutat de la Xina i altres zones afectades, segons informa El Periódico.



Aquestes mascaretes són més segures que les comunes. De fet, la seva compra gairebé s'ha triplicat aquest gener per l'efecte entre la població de l'amenaça del coronavirus, segons han explicat a l'ACN fonts de la cooperativa farmacèutica Fedefarma. Molts establiments s'han quedat sense existències d'un producte que les mateixes fonts subratllen que és "molt estacional", fet que no permetia preveure ni cobrir un augment de la demanda que "s'ha multiplicat per vint". Fedefarma té la zona d'influència principal a Catalunya i el País Valencià, des d'on els socis de la cooperativa han fet moltes comandes que no s'han pogut servir.

Interior també recomana als agents fronterers rentar-se les mans regularment, cobrir-se la boca i el nas amb mocadors d'un ús i "evitar el contacte proper amb qualsevol persona que presenti símptomes de malalties respiratòries, com tos i esternuts, i evitar les aglomeracions". Fins i tot, contempla la possibilitat de realitzar a les fronteres de l'Estat ràpids exàmens mèdics als nouvinguts de diversos països asiàtics, com ara Tailàndia. Consistiria en "una ràpida mesura de la temperatura corporal en recerca de possible febre als passatgers procedents de la Xina".



Els Mossos d'Esquadra que treballen a l'aeroport ja tenen distribuïdes les mascaretes de prevenció de contagis, que van arribar el passat diumenge. Les repartides pel Departament d'Interior de la Generalitat són el mateix model de mascaretes que ja van rebre els Mossos durant la crisi de l'ebola, la tardor de 2014.



La Prefectura de la policia catalana va distribuir el dimarts a la tarda un comunicat en el qual considera que "Catalunya no disposa de vols directes amb la zona de Wuhan i per tant és força improbable que cap afectat pugui arribar per aquesta via". Els Mossos també van emetre un missatge instant a la calma: "S'ha de tenir present que a finals de mes de gener de 2020, Catalunya es troba en una fase epidèmica de l'activitat gripal, com la pràctica totalitat de l'Estat Espanyol".