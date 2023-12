La Generalitat multa 18 companyies aèries amb 700.000 euros per pràctiques abusives

L'Agència Catalana del Consum ha sancionat companyies aèries amb un import global de 700.000 euros per haver vulnerat els drets dels passatgers els últims tres anys. En concret, ha imposat 30 multes d'entre 10.000 i 100.000 euros, totes per infraccions greus, segons ha detallat el director de l'ens, Albert Melià. L'incompliment de les devolucions durant el Covid-19, l'ostrucció de les inspeccions i els recàrrecs en l'equipatge de mà han liderat les queixes.

La companyia que més reclamacions ha rebut els últims tres anys ha estat Vueling, amb 1.384 casos

Segons les dades de Consum presentades aquest dijous, des del 2021 fins el 2023, l'ens ha rebut 4.781 reclamacions, un 61,45% de les quals s'han resolt amb mediació abans de derivar en expedient sancionador. La companyia que més reclamacions ha rebut els últims tres anys ha estat Vueling, amb 1.384 casos, seguida de Ryanair, amb 1.115. Melià ha atribuït aquest volum de reclamacions a l'elevat nombre de clients que gestionen.



Fonts de Vueling han remarcat a l'ACN que des de l'inici del 2021 la companyia ha transportat més de 43 milions de passatgers a l'Aeroport del Prat i que les reclamacions suposen un només un 0,003% del total. L'aerolínia, que és la principal companyia a l'aeroport de la capital catalana, opera 400 vols diaris des de Barcelona. En entre gener i octubre, ha transportat 17 milions de passatgers només des del Prat, on té una quota de mercat del 41%, a molta distància del segon operador, que compta amb un 17%, segons la companyia.

Easyjet i Ibèria, entre les que menys

La resta del rànquing en transport aeri l'ocupen, a molta distància de les primeres companyies, Ibèria amb 251 reclamacions en tres anys, seguida de Tap Air Portugal (144), Easyjet (110) i Norwegian (101). En tots els casos, Melià ha dit que els motius principals giren entorn a la falta de reemborsament dels vols cancel·lats per Covid-19, per obstacultitzar les inspeccions de Consum i per pràctiques abusives en el cobrament de l'equipatge de mà.

Sobre aquesta última problemàtica, Melià ha recordat que aquesta qüestió està generant cada vegada més controvèrsia "perquè és un tema que no està clarament determinat per llei". Ha apuntat que la normativa espanyola i una sentència del TJUE indiquen que el passatger té dret a volar amb un equipatge dins la cabina, si bé no es precisa la mida d'aquesta bossa o maleta.



Campanya "d'empoderament"

L'Agència Catalana de Consum ha presentat el balanç de reclamacions a les companyies aèries en el marc de la presentació d'una nova campanya informativa de cara a "empoderar" els passatgers. No deixis els teus drets a terra és l'eslògan de la iniciativa desplegada aquesta setmana i fins el 12 de desembre, coincidint amb l'augment de vols previstos amb motiu del pont de la Puríssima.

Amb la campanya, Consum vol recordar als consumidors que tenen dret a presentar una reclamació quan pateixen una cancel·lació, un retard del vol o incidències amb el seu equipatge.