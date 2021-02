La Generalitat rep 65.500 dosis endarrerides de la vacuna de Pfizer

Part de les vacunes que anaven amb retard ja han arribat a Catalunya, segons ha anunciat el secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, en la roda de premsa setmanal per valorar la situació epidemiològica, en absència de la consellera Alba Vergés, qui està confinada per contacte. Salut ha rebut 65.500 dosis de Pfizer i esperen rebre 8.500 de Moderna en les pròximes hores, unes entregues que, segons Ramentol, permetran reprendre el ritme de la campanya tot i que encara acusant els darrers contratemps: "Serà una campanya minvada pel dèficit de dosis arrossegat les darreres setmanes". Per aquest motiu, Salut tornarà a invertir aquestes vacunes en "consolidar les segones dosis", tant en residències com en sanitaris de primera línia, ja que encara s'esperen 40.000 dosis més de Pfizer que no han arribat.

Sobre l'evolució de la pandèmia, Ramentol ha informat que preveuen arribar al pic de la pressió assistencial en els dies vinents, una xifra que pronostiquen superior als 700 pacients ingressats a les UCI, tal com ja s'ha superat amb 730 malalts de Covid-19 en llits de crític. Salut fa aquesta previsió d'acord amb les dades epidemiològiques, amb una tendència a la baixa, que indicarien que el virus està en regressió a Catalunya: "Persistim en la baixada, encara que és exasperadament lenta, però la tendència és la baixa", ha dit el secretari general. El coordinador de la Unitat Covid-19 de Salut, Jacobo Mendioroz, ha afegit que s'ha detectat també un decreixement dels contagis a les residències, un fet que ha atribuït a la campanya de vacunació.

Salut no preveu aixecar les restriccions

Amb aquest escenari, Salut no contempla aixecar les restriccions que està previst que finalitzin dilluns de la setmana vinent, ja que, tot i sobrepassar el pic de pressió a la xarxa assistencial, encara ens trobarem en una situació "'altíssim risc": "Dilluns farà molt poc temps que haurem sobrepassat el pic de la pressió assistencial. No podem defensar un relaxament desmesurat de les mesures avui vigents", ha explicat Ramentol. Tot i això, sembla indicar que el Procicat tampoc es planteja agreujar les restriccions, tal com ha afegit Mendioroz: "Encara que ens agradaria una baixada més intensa, hem de ser conscients que implicaria endurir les mesures, i en la mesura del possible valorem buscar un equilibri entre baixar el nombre de contagis i l'impacte que tenen aquestes mesures".

Ramentol, però, no ha volgut descartar per complet la mesura del confinament domiciliari per prudència: "No podem descartar mai cap instrument, però el dia d'avui els escenaris que tenim ens apunten cap a una disminució de nombre de contagis, ha dit". El secretari ha afegit una reclama cap a l'Executiu espanyol per tal que s'inverteixin ajudes econòmiques als sectors més afectats: "Necessitem mesures de reforç per als sectors afectats i això també són mesures de salut pública". Mendioroz ha afegit que Salut mira amb atenció el Pla d'Urgell, on no s'està detectant una baixada de la pandèmia sinó una estabilització d'aquestes.

Pel que fa a la variant britànica, Rametol ha especificat que el 9% dels aïllaments per contagi de Covid-19 corresponen a la variant britànica. Per altra banda, la desprogramació de l'activitat quirúrgica a causa de la pressió assistencial de la Covid-19, el secretari general l'ha situat entre un 20 i un 15%.