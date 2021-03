El Gimnàs Social Sant Pau denunciarà l'Ajuntament de Barcelona per reactivar la llicència d'obres a la propietat de l'espai. Ho han anunciat aquest dilluns diversos membres de la cooperativa Gimnàs Social Sant Pau, com és el cas d'Enric Morera, assegurant que el consistori nega "el dret a l'habitatge" a més d'un miler d'usuaris. El centre dona aixopluc a més de 1.000 persones vulnerables i està pendent d'una nova data de desnonament pel 30 d'abril. L'entitat defensa que no es pot donar una llicència d'aquest tipus sense resoldre prèviament la situació residencial de les persones en situació de "vulnerabilitat" que fan servir les instal·lacions. Una altra de les queixes és que no es té en compte la destrucció d'un "patrimoni històric" a conseqüència d'una actuació d'aquest tipus.

L'entitat va sol·licitar el passat 25 de març que se suspengués la tramitació de qualsevol llicència d'enderrocament i construcció amb relació a l'edifici on està ubicat el Gimnàs Social. Segons han explicat els seus membres, l'endemà mateix es va concedir aquest document, tot i haver "avisat" que podien deixar als seus usuaris "sense la més mínima protecció" i "menystenint els seus drets bàsics".



Per això, finalment han optat per tirar endavant a través de la via legal una querella penal que presentaran els pròxims dies al jutjat. "El Gimnàs no demana que es declari la nul·litat del procediment iniciat per la propietària, sinó que únicament requereix la seva suspensió fins que es pugui donar una solució residencial als usuaris", concreten a través d'un comunicat. Així, a més de la denúncia s'ha procedit a informar l'Alt comissionat de les Nacions Unides i la Síndica de Greuges de Barcelona de la situació.

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ja s'ha pronunciat respecte a la situació del Gimnàs Social Sant Pau assegurant que el seu servei és "impossible" de substituir. "Des del punt de vista social és molt greu que es perdi, la feina que fan la veiem dia a dia", ha reblat. Vilà ha apuntat que cal lluitar per "resoldre" la situació i ha assegurat que es farà "tot el possible" per poder mantenir l'espai.



Un altre dels aspectes que el Gimnàs posa en qüestió és el rebuig de la propietat d'una oferta de 9,5 milions d'euros per part de l'Ajuntament, demanant un total de 14 milions per donar llum verda a un possible acord. En aquest sentit, els membres de la coordinadora consideren que el consistori hauria de posar sobre la taula "totes les eines que té a l'abast" per tal de poder adquirir la finca "a un preu de mercat"



Paral·lelament, fonts de l'Ajuntament de Barcelona han assegurat que les negociacions amb la propietat del Gimnàs continuen per tal d'arribar a un acord que sigui "satisfactori" per a totes les parts, i que així es continuarà fent "fins a l'últim minut". D'altra banda, el centre ha rebut el suport de Junts i ERC.

Data límit: 30 d'abril

Morera ha recordat que actualment es troben molt pendents del pròxim divendres 30 d'abril, la data en què tenen fixat un nou desnonament. Aquesta, coincideix també amb la finalització del contracte amb Serveis Socials, amb qui han valorat molt positivament la feina feta fins ara. En tot cas, també ha afegit que l'1 de maig seguiran "garantint" el servei del Gimnàs Social.