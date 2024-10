'Goals for Change': el projecte participatiu que redefineix la narrativa sobre els joves migrants a través del futbol i l'art

Moguts per la seva passió pel futbol i amb la voluntat de fomentar-ne la inclusió, un grup de joves migrants va fundar a la Barcelona del 2005 un embrionari Futbol Club Darna. Una proposta que, amb el pas del temps, ha crescut fins a convertir-se en un referent d'integració social a través de l'esport.

El cartell de l'exposició.

Ara, aquest club de futbol s'ha convertit en el protagonista de la primera part del projecte col·laboratiu Goals for Change, creat pels fotoperiodistes i documentalistes Ofelia de Pablo i Javier Zurita i el foto-vídeo documentalista premiat al World Press Photo 2021 Pablo Tosco. Impulsat per la beca Art for Change de la Fundació La Caixa i amb el suport de Canon Europa, és una iniciativa de llarg recorregut que pretén proporcionar eines artístiques audiovisuals a joves migrants perquè puguin narrar les seves pròpies realitats.



“El racismo nos quita la propiedad de nuestras vidas. Muchos nos tratan como si no pudiéramos hablar por nosotros mismos”, Zakarias, jugador @fcdarna2019. #GoalsForChange proyecto de @javier_zurita @ofeliadepablo y @pavlobski que busca cambiar esta dinámica📸 Expo en @Naubostik pic.twitter.com/uNuRjEq2S2 — barana.accion.creativa (@barana__) October 28, 2024

"Volíem canviar la imatge tan negativa dels migrants que apareix als mitjans de comunicació"

"Volíem canviar la imatge tan negativa dels migrants que apareix als mitjans de comunicació", apunta de Pablo en la inauguració de la mostra, que aviat girarà per diferents ciutats espanyoles. La Nau Bostik ―espai social i cultural de gestió comunitària a Barcelona― va obrir les portes aquest dimecres per mostrar la plenitud d'un projecte que treballa per crear una nova narrativa sobre la migració i ser un "motor" de canvi social antiracista.

Una vida darrere de cada imatge

A través de fotografies, vídeos i textos, els joves migrants es converteixen en els cronistes de les seves pròpies vides, revertint així els rols habituals. "Per nosaltres és molt important participar en aquest projecte i que se'ns conegui. Tots nosaltres tenim una història i volíem demostrar que els immigrants no venim a delinquir, venim a formar una família i una nova vida", explica a Públic Soufiane El Ahmadi, capità del Futbol Club Darna.

Dos dels joves fotografiats mentre revisen les imatges de la càmera fotogràfica. — Cedida per 'Proyecto Goals for Change' de Ofelia de Pablo y Javier Zurita con Pablo Tosco

L'origen de Goals for Change sorgeix del projecte Futbol per a l'Esperança a Sud-àfrica, d'Ofelia de Pablo i Javier Zurita

Soufiane va arribar a Espanya fa vuit anys des de Tànger, va estudiar per ser auxiliar d'infermeria i ara treballa com a mediador intercultural a la Fundació per a una societat inclusiva Bayt al-Thaqafa. A la paret on estan exposades les seves fotografies, n'hi ha una que crida l'atenció per la seva simplicitat: es pot veure un comandament de la televisió, un cafè amb llet i unes galetes. A primera vista podria semblar un berenar qualsevol, però es tracta d'uns dolços que havia portat de casa seva al Marroc després de visitar la família. "És una foto molt simbòlica per a Soufiane", assenyala Zurita.

Per al fotoperiodista, aquesta proposta els ha permès "aprendre molt" els uns dels altres, fins al punt de canviar el plantejament inicial de Goals for Change. "Al principi volíem ensenyar-los a fer servir bé les càmeres, teníem una intenció més tècnica, però ens vam adonar que no era el camí. Hi havia més narrativa amb l'espontaneïtat", conclou.

Com va néixer 'Goals For Change'?

L'origen de Goals for Change sorgeix del projecte Futbol per a l'Esperança a Sud-àfrica, d'Ofelia de Pablo i Javier Zurita, amb el suport de Casa Árab i Casa Àfrica. "Vam explicar cinc històries de joves migrants en diferents equips de futbol. Allà ens vam adonar que sempre érem nosaltres els que comptàvem les seves vides i, per aquest motiu, vam decidir anar un pas més enllà perquè ells poguessin tenir veu", apunta la fotoperiodista .

Una de les fotografies de l'exposició. — Cedida per 'Proyecto Goals for Change' de Ofelia de Pablo y Javier Zurita con Pablo Tosco

L'objectiu final és generar debat i trencar estereotips, donar l'oportunitat als joves migrants del Futbol Club Darna que es converteixin en "dinamitzadors de consciència i agents del canvi d'una societat moltes vegades mal informada".



Goals for Change continuarà desenvolupant-se a diferents llocs d'Espanya i sumarà altres veus que mostraran un nou mapa de les migracions creat pels seus protagonistes.